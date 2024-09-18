Арне Слот выиграл 4 из 5 матчей во главе «Ливерпуля».

Мерсисайдцы на выезде обыграли «Милан » в первом туре общего этапа Лиги чемпионов (3:1).

Это 4-я победа Слота из 5 сыгранных матчей в качестве главного тренера «Ливерпуля ».

В прошлом туре АПЛ «красные» уступили «Ноттингем Форест» (0:1).