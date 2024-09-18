Слот выиграл 4 из 5 матчей во главе «Ливерпуля»
Арне Слот выиграл 4 из 5 матчей во главе «Ливерпуля».
Мерсисайдцы на выезде обыграли «Милан» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов (3:1).
Это 4-я победа Слота из 5 сыгранных матчей в качестве главного тренера «Ливерпуля».
В прошлом туре АПЛ «красные» уступили «Ноттингем Форест» (0:1).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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