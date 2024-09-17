Индзаги о жалобах на плотный график: «Именно поэтому нам много платят. Для тренера подготовка к этим матчам – захватывающее дело»

Симоне Индзаги поделился мнением о нагрузках в связи с плотным календарем.

Ранее Родри из «Манчестер Сити» заявил , что игроки могут устроить забастовку, а Мануэль Аканджи, его одноклубник, допустил , что завершит карьеру в 30 лет из-за нехватки отдыха.

«Мы знаем, что проводим много матчей, но для тренера подготовка к этому – захватывающее дело. Мы также знаем, что именно эти игры являются причиной того, что нам много платят.

В этом сезоне будет новый клубный ЧМ, будет новый формат Лиги чемпионов. Есть проблемы, но мы должны знать, с чем столкнемся. Я должен проводить ротацию настолько часто, насколько это возможно. Мы концентрируемся на ближайшей игре», – сказал главный тренер «Интера»