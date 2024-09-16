«Интер» и Аслани продлили контракт до 2028 года

Кристьян Аслани продлил контракт с «Интером».

Миланский клуб объявил о подписании нового соглашения с 22-летним полузащитником. Оно рассчитано до 30 июня 2028 года.

Аслани выступает за «нерадзурри» с сезона-2022/23. Статистику албанского футболиста можно найти здесь .