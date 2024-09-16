«Интер» и Аслани продлили контракт до 2028 года
Кристьян Аслани продлил контракт с «Интером».
Миланский клуб объявил о подписании нового соглашения с 22-летним полузащитником. Оно рассчитано до 30 июня 2028 года.
Аслани выступает за «нерадзурри» с сезона-2022/23. Статистику албанского футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Интера»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости