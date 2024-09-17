  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гвардиола об «Интере»: «Команда с богатой историей и невероятным менталитетом. Они созданы для того, чтобы выигрывать турниры»
6

Гвардиола об «Интере»: «Команда с богатой историей и невероятным менталитетом. Они созданы для того, чтобы выигрывать турниры»

Пеп Гвардиола охарактеризовал «Интер».

«Манчестер Сити» встретится с миланским клубом в первом туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч состоится завтра, 18 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Это команда с богатой историей и невероятным менталитетом. Они созданы для того, чтобы побеждать в каждой игре. Они созданы для того, чтобы выигрывать турниры. В прошлом сезоне они много выигрывали, настрой игроков был таким: «Я могу это сделать», – что очень похоже на нас.

У них хороший прессинг, почти индивидуальный. Они обороняются с типичным для Италии пониманием, что им придется много терпеть.

У них сильная команда в исполнении стандартных положений, они обладают хорошими качествами в построении игры. Игроки хорошо подключаются из глубины. Я не знаю, будет ли Федерико Димарко готов к игре, но каждый раз, когда он делает кросс, в штрафной оказываются 4-5 игроков», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
logoИнтер
logoМанчестер Сити
logoсерия А Италия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПеп Гвардиола
logoФедерико Димарко
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Капелло назвал «Реал» фаворитом ЛЧ: «Но соперники готовы сражаться: «Сити», «Арсенал», «Интер», возможно, «Байер» и «ПСЖ». «Бавария» не убеждает меня»
1629 августа, 18:04
Пеп о вылете от «Реала»: «Проиграли по пенальти, когда были очень хороши. А взяли ЛЧ после удара Лукаку в руки Эдерсону с трех метров. И все такие: «Как же хорош «Сити»
12720 апреля, 08:56
Жоау Канселу: «Интер» уступает только «Ман Сити». Считаю команду Гвардиолы фаворитом ЛЧ из-за состава, формы и тренера»
4111 марта, 15:38
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Пеп о Холанде: «Если он забьет 99 голов в следующих 100 матчах, я буду более чем доволен. Эрлинг чувствует себя лучше, чем в прошлом сезоне, он будет прибавлять естественным образом»
3 минуты назад
«Ман Сити» выиграет ЛЧ с вероятностью 24%, шансы «Реала» – 19%. «Барселона» – в пятерке фаворитов по версии Opta
9 минут назад
Фермин пропустит около трех недель из-за повреждения – клуб подтвердил. Хавбек «Барсы» получил травму передней поверхности бедра на тренировке
619 минут назад
Обвиненный в сексуальном насилии Бен-Йеддер предложил пройти реабилитацию вместо заключения под стражу до суда. Решение примут завтра утром
528 минут назад
Роналду – уволенному «Аль-Насром» Каштру: «Спасибо за все, тренер»
1636 минут назадФото
Моуринью – 1-й в рейтинге тренеров, не игравших на топ-уровне, от FourFourTwo. Бенитес – 4-й, Нагельсманн – 5-й, Тедеско – 21-й
3347 минут назад
Чем Лига чемпионов похожа на фильм «Большой куш»?
сегодня, 15:00Спецпроект
«Аль-Наср» Роналду уволил Каштру. Португалец возглавлял команду с прошлого лета и не выиграл ни одного трофея
79сегодня, 14:29
Фермин выбыл на несколько недель из-за новой травмы. Сегодня хавбек «Барсы» вернулся в общую группу после предыдущего повреждения
34сегодня, 14:13
У Слуцкого 25 побед, 4 ничьих и 1 поражение во главе «Шанхая». Сегодня обыграли корейский «Пхохан» в азиатской ЛЧ – 4:1
31сегодня, 13:56
Ко всем новостям
Последние новости
«Пари НН» сыграет с «Локомотивом». Нижегородцы, приходите поддержать команду на стадионе!
2 минуты назадРеклама
«Ювентус» – ПСВ. Влахович, Йылдыз, Тил и Люк де Йонг в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:45
64 минуты назад
Жирков о возможном переходе в «Спартак» в 2011-м: «Готов был перейти, но отпускали только в «Анжи»
19 минут назад
Радимов о «Динамо»: «Будут вне пятерки, когда фарт кончится. Надо менять многих русских игроков. Нужен лидер, который скажет: вы охренели, что вы делаете? Личка слишком мягкий, чтобы взять все в свои руки»
18 минут назад
Сенников о Батракове: «Чтобы понять, насколько звезда Алексея загорелась, нужно больше ключевых матчей. Если «Зенит» предложит 20 млн евро – пусть берет, отличная сделка для «Локо»
20 минут назад
«Дзюба был записан на тренерские курсы, но до завершения карьеры это неактуально». Представитель игрока о поиске клуба
138 минут назад
Экс-арбитр Николаев о посте Карпина про отмену пенальти с «Краснодаром»: «Рука прижата к телу, мяч не попал в локоть, движения нет. По всем критериям 11-метрового нет»
247 минут назад
«Зенит» – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
54 минуты назад
PFA о словах Родри про забастовку: «Игроки все яснее выражают свои чувства и хотят, чтобы к ним прислушивались. Перегруженность календаря – проблема для всех в футболе»
657 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого разгромил «Пхохан», «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Аль-Райяном», «Пахтакор» против «Аль-Васля»
16сегодня, 14:05Live