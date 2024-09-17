Гвардиола об «Интере»: «Команда с богатой историей и невероятным менталитетом. Они созданы для того, чтобы выигрывать турниры»

Пеп Гвардиола охарактеризовал «Интер».

«Манчестер Сити» встретится с миланским клубом в первом туре общего этапа Лиги чемпионов . Матч состоится завтра, 18 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Это команда с богатой историей и невероятным менталитетом. Они созданы для того, чтобы побеждать в каждой игре. Они созданы для того, чтобы выигрывать турниры. В прошлом сезоне они много выигрывали, настрой игроков был таким: «Я могу это сделать», – что очень похоже на нас.

У них хороший прессинг, почти индивидуальный. Они обороняются с типичным для Италии пониманием, что им придется много терпеть.

У них сильная команда в исполнении стандартных положений, они обладают хорошими качествами в построении игры. Игроки хорошо подключаются из глубины. Я не знаю, будет ли Федерико Димарко готов к игре, но каждый раз, когда он делает кросс, в штрафной оказываются 4-5 игроков», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».