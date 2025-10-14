Кисляк о сборной Боливии: «Говорите, что они техничные, но мы тоже не бревна. Команды в равных условиях»
Матвей Кисляк заявил, что игроков сборной России не стоит считать «бревнами».
Сегодня российская команда примет Боливию в BetBoom товарищеском матче на «ВТБ Арене». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.
«Если честно, я не знаю игроков Боливии. Наша команда тоже не бревна.
Говорите, что боливийцы техничные, но мы тоже техничные. Здесь мы в равных условиях», – сказал полузащитник сборной России и ЦСКА.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
