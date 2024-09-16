Индзаги про 1:1 с «Монцей»: «Интер» должен был открывать счет в первые 20 минут. Мы хотели победить, заслуживали этого, возможно, но соперник хорошо защищался»

Симоне Индзаги прокомментировал ничью в матче с «Монцей» (1:1).

«У команды было правильное отношение к делу. В первые 20 минут мы создали много моментов и должны были открывать счет. В прошлом году была похожая игра, но тогда мы рано забили.

Моменты с участием Димарко и Лаутаро были опасными, после этого мы медленно работали с мячом, действовали не так уверенно, когда был шанс бить, игроки отдавали мяч партнерам. Во втором тайме нам не хватало сбалансированности, мы пропустили чудесный гол. Мы разочарованы, но движемся дальше.

Мы хотели победить, возможно, даже заслуживали этого, но следует поздравить «Монцу», которая хорошо защищалась», – сказал главный тренер «Интера » в интервью DAZN.