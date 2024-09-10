Пол Маквей: «Расизм вокруг Винисиуса – позор. Не понимаю, как ему удается быть одним из лучших в мире при такой лавине оскорблений. Для этого нужно быть инопланетянином»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Пол Маквей Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Джуд Беллингем дискриминация Футбол

Пол Маквей высказался об оскорблениях в адрес Винисиуса Жуниора.

«Винисиус больше сосредоточен на своей игре и немного забывает обо всем остальном. Весь этот расизм вокруг него – позор, я не могу поверить, что такое может происходить в 2024 году. Лично я не понимаю, как Винисиусу удавалось поддерживать такие невероятные показатели в последние годы, быть одним из лучших в мире, при такой лавине оскорблений в его адрес.

Беллингем и Мбаппе тоже темнокожие, но они ни в коем случае не должны мириться с этим, даже когда это не касается их самих. Вини настолько сосредоточен на своей цели, что ему все равно, что происходит за пределами поля. Чтобы добиться этого, нужно быть особенным, инопланетянином», – сказал бывший нападающий сборной Северной Ирландии и спортивный психолог Маквей.

Винисиус о расизме в Испании: «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет найти другое место для ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в такой стране»

48 комментариев
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В полку подлизов святейшего великомученика прибыло. И естественно он не видел ни одной подборки видео, как Винисиус сам себя ведёт на поле. На его надменную физиономию и вечные кривляния даже нейтральным болельщикам смотреть уже подзадолбало.
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Винисиус - позор Испанского футбола!!!
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Да вот, интересно, какой то странный расизм, мимо Мбаппе, Беллингема и прочих лукак (вот уж кому полагалось бы немного), но точнехонько в Жуниора. Чудеса, да и только.
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винисиус провокатор номер один!!! Не одного темнокожего так не оскорбляют и не унижают!
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Комментарий удален модератором
Инобезьянин.
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Он не инопланетянин, это другой парень из соседней с Бразилией страны, а он обычный провокатор изображающий из себя жертву абьюза белым населением, вот и весь сказ про Нытисиуса!!!☑️
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Самый отвратительный игрок которых я видел!
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Это не расизм, а винисиусизм.
Сам не видит противоречия, в своих словах?
Расизм не касается Мбаппе, Беллингема... Какой-то избирательный расизм
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великий провокатор!Сам забивает и сам страдает от своего северного характера.
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Пошла компания раскрутки Вини, чтобы вручить ему золотой мяч
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Винисиус так себе игрок. Вот не понимаю, что так все с ним нянчатся: винисиус то, винисиус сё!
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Проблема не в расизме а а его больной голове.
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Опасный инопланетяный 🐵
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Почему эти подлизы упоминают только эту "жертву расизма"? В Испании мало чернокожих игроков? Они подвергается расизму или он выборочный? Если выборочный, то не следует ли спросить себя и эту самую "жертву", что может не в расизме дело-то?
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Так он сам себя выставил объектом для оскорблений,так что пусть живёт теперь с этим
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Объясните мне пожалуйста, почему нет такого отношения к Нголо Канте и ещё многим адекватным тёмным футболистам ,а к Винисиусу
не просто так столько негатива
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Девочка Грета от футбола...🙈
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Так может этот Пол Маквей задумается, почему этот расизм идёт по направлению к Винисиусу, но не идёт по направлению к Мбаппе или Беллингему? На этот вопрос он ответить не хочет???
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"«Винисиус больше сосредоточен на своей игре и немного забывает обо всем остальном"
___
Эмм, нет...
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Комментарий удален модератором
хозяин этой планеты винисиустам он свой.)
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Комментарий удален модератором
"Мученик Планеты Обезьян"
Смотрите в кинотеатрах.
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Вини Месси никогда не быть
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🐵
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Для этого просто не надо провоцировать окружающих. Есть много тëмнокожих игроков которые пользовались уважением - Канте, Дрогба, Веа, Милла, Это’О. Если от отдельных расистов и звучали оскорбления в адрес этих ребят, они их игнорировали, не делали из мухи слона.
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Ответ News13
Просто винисиус Человек-паук
Вы обижаете этим сравнением людей. Да и пауков.
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Символ Реал Мадрида!
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Весь хейт на Вини, не потому что он что то умеет или кого то лучше или шкурка иного оттенка.
Ну не любят провокаторов на поле.
А с таланта еще и повышенный спрос
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Блин,да когда же вы задумаетесь,что чел просто получает ответку за провокации.
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Читал где-то что ненависть или нелюбовь к другим нациям это вообще нормально! Никто не должен никого там любить с учетом разности культур, религии и войн это вообще норма! Забыл что это сказал….
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Ответ Клирик
Винисиус - позор Испанского футбола!!!
И не только испанского
Он не достоин играть в лучшим клубе мира.
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