Пол Маквей: «Расизм вокруг Винисиуса – позор. Не понимаю, как ему удается быть одним из лучших в мире при такой лавине оскорблений. Для этого нужно быть инопланетянином»
Пол Маквей высказался об оскорблениях в адрес Винисиуса Жуниора.
«Винисиус больше сосредоточен на своей игре и немного забывает обо всем остальном. Весь этот расизм вокруг него – позор, я не могу поверить, что такое может происходить в 2024 году. Лично я не понимаю, как Винисиусу удавалось поддерживать такие невероятные показатели в последние годы, быть одним из лучших в мире, при такой лавине оскорблений в его адрес.
Беллингем и Мбаппе тоже темнокожие, но они ни в коем случае не должны мириться с этим, даже когда это не касается их самих. Вини настолько сосредоточен на своей цели, что ему все равно, что происходит за пределами поля. Чтобы добиться этого, нужно быть особенным, инопланетянином», – сказал бывший нападающий сборной Северной Ирландии и спортивный психолог Маквей.
Винисиус о расизме в Испании: «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет найти другое место для ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в такой стране»
Сам не видит противоречия, в своих словах?
Расизм не касается Мбаппе, Беллингема... Какой-то избирательный расизм
не просто так столько негатива
___
Эмм, нет...
Смотрите в кинотеатрах.
Ну не любят провокаторов на поле.
А с таланта еще и повышенный спрос
Он не достоин играть в лучшим клубе мира.