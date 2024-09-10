Пол Маквей: «Расизм вокруг Винисиуса – позор. Не понимаю, как ему удается быть одним из лучших в мире при такой лавине оскорблений. Для этого нужно быть инопланетянином»

Пол Маквей высказался об оскорблениях в адрес Винисиуса Жуниора.

« больше сосредоточен на своей игре и немного забывает обо всем остальном. Весь этот расизм вокруг него – позор, я не могу поверить, что такое может происходить в 2024 году. Лично я не понимаю, как Винисиусу удавалось поддерживать такие невероятные показатели в последние годы, быть одним из лучших в мире, при такой лавине оскорблений в его адрес.

и тоже темнокожие, но они ни в коем случае не должны мириться с этим, даже когда это не касается их самих. Вини настолько сосредоточен на своей цели, что ему все равно, что происходит за пределами поля. Чтобы добиться этого, нужно быть особенным, инопланетянином», – сказал бывший нападающий сборной Северной Ирландии и спортивный психолог Маквей.

Винисиус о расизме в Испании: «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет найти другое место для ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в такой стране»