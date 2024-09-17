Пиоли согласился возглавить «Аль-Наср». Команда Роналду сегодня уволила Каштру

Стефано Пиоли готов работать в Саудовской Аравии.

По данным инсайдера Фабрицио Романо , бывший главный тренер «Милана» дал согласие на переход в «Аль-Наср ». Согласование сделки находится на заключительных этапах.

Сегодня клуб из Эр-Рияда объявил об увольнении Луиша Каштру, возглавлявшего команду, за которую выступает Криштиану Роналду, с лета 2023 года.