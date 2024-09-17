Пиоли согласился возглавить «Аль-Наср». Команда Роналду сегодня уволила Каштру
Стефано Пиоли готов работать в Саудовской Аравии.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, бывший главный тренер «Милана» дал согласие на переход в «Аль-Наср». Согласование сделки находится на заключительных этапах.
Сегодня клуб из Эр-Рияда объявил об увольнении Луиша Каштру, возглавлявшего команду, за которую выступает Криштиану Роналду, с лета 2023 года.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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