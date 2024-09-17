Роналду – уволенному «Аль-Насром» Каштру: «Спасибо за все, тренер»

Криштиану Роналду обратился к уволенному Луишу Каштру.

«Аль-Наср » сегодня объявил о расставании с главным тренером, назначенным в июле 2023 года.

«Спасибо за все, тренер», – написал 39-летний португальский форвард, выложив фотографию с соотечественником.

Изображение: instagram.com/cristiano