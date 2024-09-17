Роналду – уволенному «Аль-Насром» Каштру: «Спасибо за все, тренер»
Криштиану Роналду обратился к уволенному Луишу Каштру.
«Аль-Наср» сегодня объявил о расставании с главным тренером, назначенным в июле 2023 года.
«Спасибо за все, тренер», – написал 39-летний португальский форвард, выложив фотографию с соотечественником.
Изображение: instagram.com/cristiano
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Криштиану Роналду
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