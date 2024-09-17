Пиоли может возглавить «Аль-Наср» Роналду. Переговоры – на продвинутой стадии
Стефано Пиоли может возглавить команду Криштиану Роналду.
58-летний специалист ведет переговоры с «Аль-Насром», они находятся на продвинутой стадии, сообщает журналист Relevo Маттео Моретто. Стороны работают над достижением окончательного соглашения.
Прежде чем приступить к работе в Саудовской Аравии, Пиоли придется договориться с «Миланом» о расторжении контракта, который все еще действует.
После трех первых туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» занимает 7-е место в таблице с 5 очками.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Маттео Моретто
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