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Пиоли может возглавить «Аль-Наср» Роналду. Переговоры – на продвинутой стадии

Стефано Пиоли может возглавить команду Криштиану Роналду.

58-летний специалист ведет переговоры с «Аль-Насром», они находятся на продвинутой стадии, сообщает журналист Relevo Маттео Моретто. Стороны работают над достижением окончательного соглашения.

Прежде чем приступить к работе в Саудовской Аравии, Пиоли придется договориться с «Миланом» о расторжении контракта, который все еще действует.

После трех первых туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» занимает 7-е место в таблице с 5 очками. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Маттео Моретто
logoМилан
logoКриштиану Роналду
logoСтефано Пиоли
logoсерия А Италия
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
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