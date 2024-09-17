Пиоли может возглавить «Аль-Наср» Роналду. Переговоры – на продвинутой стадии

Стефано Пиоли может возглавить команду Криштиану Роналду.

58-летний специалист ведет переговоры с «Аль-Насром », они находятся на продвинутой стадии, сообщает журналист Relevo Маттео Моретто. Стороны работают над достижением окончательного соглашения.

Прежде чем приступить к работе в Саудовской Аравии, Пиоли придется договориться с «Миланом » о расторжении контракта, который все еще действует.

После трех первых туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» занимает 7-е место в таблице с 5 очками.