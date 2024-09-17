Винисиус «сыт по горло» обсуждением его поведения в прессе. Окружение вингера «Реала» считает, что испанские СМИ начали кампанию против него
Винисиус Жуниор считает, что испанская пресса начала кампанию против него.
Об этом рассказал журналист Тоньо Гарсия в интервью El Larguero. По его словам, Винисиусу надоело активное обсуждение его поведения в СМИ. Кроме того, вингер «Реала» недоволен ложной информацией о себе в прессе, в частности, о якобы плохих отношениях с Килианом Мбаппе.
«В окружении Винисиуса мне сказали, что он сыт по горло. Вокруг него слишком много шума, о нем слишком много говорят. Они думают, что здесь, в Испании, идет кампания [против Винисиуса], особенно после того, как он сказал, что Испания – расистская страна.
Он очень злится, потому что они говорят о плохих отношениях [с Мбаппе], хотя на самом деле все наоборот. Они даже празднуют голы вместе, они прекрасно понимают друг друга», – сказал Гарсия.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Cadena SER
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