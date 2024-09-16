Винисиус получил приз лучшему игроку ЛЧ-2023/24: «Упорный труд и характер приведут к вершинам»
Винисиус Жуниор получил приз лучшему игроку прошлого сезона Лиги чемпионов.
Бразильский вингер стал обладателем трофея в составе «Реала». В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов он провел 10 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 4 ассиста.
«Упорный труд и характер приведут тебя к вершинам. Спасибо всем моим партнерам за это.
Спасибо вам за все. Мы продолжим стремиться к большему! 🤍» – написал Винисиус.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Винисиуса Жуниора
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