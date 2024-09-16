Винисиус получил приз лучшему игроку ЛЧ-2023/24: «Упорный труд и характер приведут к вершинам»

Винисиус Жуниор получил приз лучшему игроку прошлого сезона Лиги чемпионов.

Бразильский вингер стал обладателем трофея в составе «Реала ». В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов он провел 10 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 4 ассиста.

«Упорный труд и характер приведут тебя к вершинам. Спасибо всем моим партнерам за это.

Спасибо вам за все. Мы продолжим стремиться к большему! 🤍» – написал Винисиус .

Фото: https://www.instagram.com/vinijr/