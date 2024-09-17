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Мбаппе, Холанд, Сака, Доннарумма и Винисиус – в сборной самых дорогих игроков ЛЧ от Transfermarkt

Пять футболистов «Манчестер Сити» попали в сборную самых дорогих игроков ЛЧ.

Перед началом Лиги чемпионов Transfermarkt составил символическую команду из футболистов с самой высокой рыночной стоимостью. Состав оценен в 1,42 млрд евро.

В сборную попали:

вратарь: Джанлуиджи ДоннаруммаПСЖ», 40 млн евро);

защитники: Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», 75 млн евро), Рубен Диаш («Манчестер Сити», 80 млн евро), Вильям Салиба («Арсенал», 80 млн евро);

полузащитники: Джуд Беллингем («Реал», 180 млн евро), Родри («Манчестер Сити», 130 млн евро), Винисиус Жуниор («Реал», 180 млн евро), Филип Фоден («Манчестер Сити», 150 млн евро), Букайо Сака («Арсенал», 140 млн евро);

нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 180 млн евро), Килиан Мбаппе («Реал», 180 млн евро).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Transfermarkt
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logoКилиан Мбаппе
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoРодри
logoФилип Фоден
logoВинисиус Жуниор
logoЭрлинг Холанд
logoВильям Салиба
logoБукайо Сака
logoЙошко Гвардиол
logoДжуд Беллингем
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