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  • «Ман Сити» выиграет ЛЧ с вероятностью 24%, шансы «Реала» – 19%. «Барселона» – в пятерке фаворитов по версии Opta
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«Ман Сити» выиграет ЛЧ с вероятностью 24%, шансы «Реала» – 19%. «Барселона» – в пятерке фаворитов по версии Opta

Перед началом Лиги чемпионов суперкомпьютер Opta Sports определил фаворитов.

Лучшие шансы выиграть турнир, который пройдет в новом формате, у «Манчестер Сити» – 24%. Главным конкурентом «горожан» называется «Реал».

В топ-10 вошли:

1. «Манчестер Сити» – 24%.

2. «Реал Мадрид» – 19%.

3. «Интер» – 9%.

4-5. «Барселона» – 7%.

4-5. «Арсенал» – 7%.

6. «Байер» – 5%.

7-8. «Бавария» – 4%.

7-8. «ПСЖ» – 4%.

9-10. «Ливерпуль» – 3%.

9-10. «Боруссия» Дортмунд – 3%.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
logoБавария
logoБоруссия Дортмунд
logoБайер
logoПСЖ
logoИнтер
logoЛиверпуль
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoБарселона
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