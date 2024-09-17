«Ман Сити» выиграет ЛЧ с вероятностью 24%, шансы «Реала» – 19%. «Барселона» – в пятерке фаворитов по версии Opta
Перед началом Лиги чемпионов суперкомпьютер Opta Sports определил фаворитов.
Лучшие шансы выиграть турнир, который пройдет в новом формате, у «Манчестер Сити» – 24%. Главным конкурентом «горожан» называется «Реал».
В топ-10 вошли:
1. «Манчестер Сити» – 24%.
2. «Реал Мадрид» – 19%.
3. «Интер» – 9%.
4-5. «Барселона» – 7%.
4-5. «Арсенал» – 7%.
6. «Байер» – 5%.
7-8. «Бавария» – 4%.
7-8. «ПСЖ» – 4%.
9-10. «Ливерпуль» – 3%.
9-10. «Боруссия» Дортмунд – 3%.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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