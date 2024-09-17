Пеп о Холанде: «Если он забьет 99 голов в следующих 100 матчах, я буду более чем доволен. Эрлинг чувствует себя лучше, чем в прошлом сезоне, он будет прибавлять естественным образом»

Пеп Гвардиола высказался о потенциале Эрлинга Холанда.

– Если в следующих 100 матчах он забьет 99 голов, то это нормально, на мой взгляд. Я буду более чем доволен.

Думаю, что прогресс происходит с опытом, от игры к игре, поэтому бывает трудно совершенствоваться, когда не играешь. Он прибавит как игрок, это произойдет естественным образом.

– Есть ли у самого Эрлинга желание прибавлять?

– По сравнению с прошлым сезоном он чувствует себя лучше. Он приехал из «Боруссии» с множеством проблем, особенно мышечных. У него были некоторые трудности. Пока что [в этом сезоне] он считает, что он в порядке, что ему здесь хорошо, и у него нет никаких проблем, но то, что я уже говорил о Кевине [де Брюйне ], остается неизменным. Каждые три или четыре дня – играть, играть и играть. Я не знаю [произойдут ли улучшения], через месяц, два или три.

Я не жду, что он будет забивать по 2-3 гола в каждой игре, но на данный момент происходит именно это. Это не проблема, потому что я знаю, на что он способен, но я думаю, что разница с прошлым сезоном в том, что он хорошо себя чувствует. И не только он – все игроки понимают, что он может показать себя наилучшим образом.

– Статистика Холанда вас удивила?

– Да, немного, – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».