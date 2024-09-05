Черчесов о том, что Холанда «не остановить даже с пистолетом»: «Значит, подготовим более надежный вид оружия – АКМ»

Станислав Черчесов пошутил о том, как сборная Казахстана сдержит Эрлинга Холанда.

6 сентября сборная Казахстана примет команду Норвегии в рамках Лиги наций.

Ранее главный тренер « » заявил: «Холанд неудержим. Ни один защитник, даже с пистолетом, не остановит его».

«Ну, хорошо, что он подсказал, что этот вид оружия не работает. Значит, мы подготовим более надежный – АКМ (улыбается).

То, что он хороший игрок, – тренер знает, что говорит. Кстати, я этого видел еще давно, когда он в Норвегии и в Австрии играл. Поэтому мы знаем его способности.

Вид оружия мы в лице наших игроков найдем», – сказал главный тренер сборной .