Черчесов о том, что Холанда «не остановить даже с пистолетом»: «Значит, подготовим более надежный вид оружия – АКМ»

Теги Станислав Черчесов Манчестер Сити премьер-лига Англия сборная Норвегии по футболу сборная Казахстана по футболу Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Sports – Казахстан Футбол

Станислав Черчесов пошутил о том, как сборная Казахстана сдержит Эрлинга Холанда.

6 сентября сборная Казахстана примет команду Норвегии в рамках Лиги наций. 

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил: «Холанд неудержим. Ни один защитник, даже с пистолетом, не остановит его».

«Ну, хорошо, что он подсказал, что этот вид оружия не работает. Значит, мы подготовим более надежный – АКМ (улыбается). 

То, что он хороший игрок, – тренер знает, что говорит. Кстати, я этого Холанда видел еще давно, когда он в Норвегии и в Австрии играл. Поэтому мы знаем его способности.

Вид оружия мы в лице наших игроков найдем», – сказал главный тренер сборной Казахстана.

32 комментария
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обожаю его юмор,всегда смешно
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Ответ Лужин
У этого все стабильно, не упустит случая выставить себя дураком.
Да тут то что не так ?
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Не остановить, а затруднить передвижения к нашим позициям
+28
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Ответ ВесельчУк
В душ пригласи
Не думаю, что ты в его вкусе
+26
-4
+22
В душ пригласи
+17
-7
+10
Не зря же Полевой Командир! ☝️
+7
0
+7
Наш кукукукурелья)
+7
-1
+6
Ответ Dima Kakdima
обожаю его юмор,всегда смешно
В его башке это вообще не юмор.
+10
-4
+6
Ответ Андрей Федоров
Да тут то что не так ?
+1
+7
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+5
Просто сказать по-казахски: "Ты говно, а не игрок".
+4
0
+4
Ответ NBC
Не зря же Полевой Командир! ☝️
Над мангалами
+3
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Ответ yulay
Черчесов, как военные России - держится за прошлое. Скоро на фронт погонят Т-34
такое ощущение, что даже т-34 будут бодрее подаренных леопардов))) надо т-26 пригонять, может, тогда шансы уравняются)))
+5
-3
+2
Саламыч может...!А вообще сборная Норвегии это лишь Холланд.И их взлёт это лишь 1998 с Оле-Гуннаром Сольскяером (да писюны, именно так его тогда и называли🤣)!Так что сборная Казахстана может их и ушатать...!😎
+3
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+2
В сборной можно его не опасаться
+2
0
+2
Не АКМ,а автома́т Кала́шникова модернизи́рованный)
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Его уже казнили за то что он это говорил не на казахском?)
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Erling The Bullet-Dodger))
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На каждого викинга найдётся свой Алдар -Косе.Алга Стас батыр!
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накормят бешбармаком перед матчем и Холланд не сможет быстро бегать
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🤣 степной командир! ха-ха-ха! казахи ему хоть лошадь выдали???
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Ответ Александр Кузнецов
Комментарий удален пользователем
Коровяк.
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Ответ yulay
Черчесов, как военные России - держится за прошлое. Скоро на фронт погонят Т-34
Искандеры каждый день выкашивают Хаймерсы. Не переживай.
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Ответ yulay
Черчесов, как военные России - держится за прошлое. Скоро на фронт погонят Т-34
Знаком с военными России или ещё предстоит?
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Ответ mallowan
Не остановить, а затруднить передвижения к нашим позициям
Прекратить продвижение к пределам штрафной площади и не допустить проникновение в неё
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Ответ hiper26
Просто сказать по-казахски: "Ты говно, а не игрок".
Глава Федерации футбола Казахстана осетину это и скажет через пару отборочных матчей.
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Комментарий удален пользователем
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