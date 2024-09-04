Ширер о рекорде по голам в АПЛ: «Холанд обязательно побьет его, если останется на следующие 5-6 лет»

Алан Ширер уверен, что Эрлинг Холанд побьет его рекорд по голам в АПЛ.

Всего на счету экс-игрока «Ньюкасла» 260 голов в 441 матче.

«Если Харри Кейн вернется в Премьер-лигу через пару лет, то у него может быть шанс побить мой рекорд (у англичанина 213 голов – Спортс), но нет никаких сомнений, что если Холанд останется здесь на следующие пять или шесть лет, то такими темпами он точно побьет его (у норвежца 70 голов – Спортс).

Однако нам придется подождать и посмотреть. Мы не знаем, что будет с « » с их финансовыми обвинениями, и как долго будет оставаться в клубе. Это большие вопросы не только для тренера и клуба, но и для игроков, которые находятся там.

Но если Холанд останется в Премьер-лиге, то, безусловно, побьет мой рекорд», – заявил Ширер.

В новом сезоне забил 7 голов в трех матчах . С полной статистикой 24-летнего форварда можно ознакомиться здесь.