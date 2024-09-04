Ширер о рекорде по голам в АПЛ: «Холанд обязательно побьет его, если останется на следующие 5-6 лет»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Алан Ширер Пеп Гвардиола рекорды Харри Кейн Эрлинг Холанд Футбол

Алан Ширер уверен, что Эрлинг Холанд побьет его рекорд по голам в АПЛ.

Всего на счету экс-игрока «Ньюкасла» 260 голов в 441 матче.

«Если Харри Кейн вернется в Премьер-лигу через пару лет, то у него может быть шанс побить мой рекорд (у англичанина 213 голов – Спортс), но нет никаких сомнений, что если Холанд останется здесь на следующие пять или шесть лет, то такими темпами он точно побьет его (у норвежца 70 голов – Спортс).

Однако нам придется подождать и посмотреть. Мы не знаем, что будет с «Ман Сити» с их финансовыми обвинениями, и как долго Гвардиола будет оставаться в клубе. Это большие вопросы не только для тренера и клуба, но и для игроков, которые находятся там.

Но если Холанд останется в Премьер-лиге, то, безусловно, побьет мой рекорд», – заявил Ширер.

В новом сезоне Холанд забил 7 голов в трех матчах АПЛ. С полной статистикой 24-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев
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Ну за 5 сезонов будет точно крайне тяжело побить рекорд. Скорее 6-7
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Если он будет не в команде Гвардиолы, то больше сомнения на счёт пяти-шести лет…но в целом конечно должен превзойти если в АПЛ останется!
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Мой Месси в АПЛ бы забил 500!!
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А куда ему уходить?
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За 2 прошлых сезона, Эрлинг забил 24 процента от голов Ширера. В конце нынешнего будет около 36. Если будет продолжать в таком же темпе, то понадобится этот и еще 5-6 сезонов. Все правильно Алан сказал)
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Ответ Владимир Туаев
Если он будет не в команде Гвардиолы, то больше сомнения на счёт пяти-шести лет…но в целом конечно должен превзойти если в АПЛ останется!
Семь сезонов ему мне кажется понадобится. Почти в два раза быстрее Ширера доберется до этой цифры
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