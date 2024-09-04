Ширер о рекорде по голам в АПЛ: «Холанд обязательно побьет его, если останется на следующие 5-6 лет»
Алан Ширер уверен, что Эрлинг Холанд побьет его рекорд по голам в АПЛ.
Всего на счету экс-игрока «Ньюкасла» 260 голов в 441 матче.
«Если Харри Кейн вернется в Премьер-лигу через пару лет, то у него может быть шанс побить мой рекорд (у англичанина 213 голов – Спортс), но нет никаких сомнений, что если Холанд останется здесь на следующие пять или шесть лет, то такими темпами он точно побьет его (у норвежца 70 голов – Спортс).
Однако нам придется подождать и посмотреть. Мы не знаем, что будет с «Ман Сити» с их финансовыми обвинениями, и как долго Гвардиола будет оставаться в клубе. Это большие вопросы не только для тренера и клуба, но и для игроков, которые находятся там.
Но если Холанд останется в Премьер-лиге, то, безусловно, побьет мой рекорд», – заявил Ширер.
В новом сезоне Холанд забил 7 голов в трех матчах АПЛ. С полной статистикой 24-летнего форварда можно ознакомиться здесь.