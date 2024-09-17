Гвардиолу удивляют показатели Холанда: «Я забил 11 голов за 11 лет. Этот парень – 9 за 4 игры»
Пеп Гвардиола высказался о бомбардирских успехах Эрлинга Холанда.
Главный тренер «Манчестер Сити» ответил на вопрос о том, удивляют ли его показатели норвежского нападающего.
«Немного, да. Знаете почему? Я играл 11 лет на профессиональном уровне и забил 11 голов. Этот парень в четырех играх забил девять...
Я не ожидаю, что Холанд будет забивать два-три гола в каждой игре. Я этого не ожидаю! Если этого не произойдет, это не будет проблемой, потому что я знаю его качества», – сказал Гвардиола.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: City Xtra
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