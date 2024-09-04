Радимов про 1:0 «Спартака» с «Рубином»: «При Абаскале не выиграли бы – все это Станкович, думаю. Такие матчи нужны, в чемпионском сезоне удача всегда необходима»

Теги Спартак Рубин Владислав Радимов Деян Станкович премьер-лига Россия Эсекиэль Барко Гильермо Абаскаль Футбол

Владислав Радимов высказался о победе «Спартака» в матче с «Рубином».

В 7-м туре Мир РПЛ красно-белые одержали победу со счетом 1:0, оставшись в меньшинстве после удаления Романа Зобнина.

– Вообще в чемпионском сезоне всегда удача необходима. Вы «Спартак» вспомните, сколько они в чемпионский сезон забивали голов на флажке, Глушаков бил, еще кто-то. Такие матчи необходимы. Ты набираешь три очка, они добавляют уверенность в твою команду. А тут еще и вдесятером. Ну, я думаю, что это нужно.

И я думаю, что все это Станкович, который уверенность, конечно, придал. Услышал мнение, с которым соглашусь – при Абаскале бы «Спартак» этот матч у «Рубина» бы не выиграл. В лучшем случае ушли бы в оборону. А здесь бежали вперед и забили.

– А вам не кажется, что проблемой «Спартака» может стать то, что он становится слишком зависимым от Барко?

– Да, и мы об этом говорили, что одна-две покупки высокого класса «Спартаку» необходимы, чтобы бороться за золото, – сказал экс-игрок «Зенита».

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4 комментария
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Радимов обещает Спартаку чемпионский сезон.
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Ну а про Абаскаля услышал от Мостового, не иначе!
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