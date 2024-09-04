Радимов про 1:0 «Спартака» с «Рубином»: «При Абаскале не выиграли бы – все это Станкович, думаю. Такие матчи нужны, в чемпионском сезоне удача всегда необходима»

Владислав Радимов высказался о победе «Спартака» в матче с «Рубином».

В 7-м туре Мир красно-белые одержали победу со счетом 1:0, оставшись в меньшинстве после удаления Романа Зобнина.

– Вообще в чемпионском сезоне всегда удача необходима. Вы «Спартак» вспомните, сколько они в чемпионский сезон забивали голов на флажке, Глушаков бил, еще кто-то. Такие матчи необходимы. Ты набираешь три очка, они добавляют уверенность в твою команду. А тут еще и вдесятером. Ну, я думаю, что это нужно.

И я думаю, что все это , который уверенность, конечно, придал. Услышал мнение, с которым соглашусь – при бы «Спартак» этот матч у « » бы не выиграл. В лучшем случае ушли бы в оборону. А здесь бежали вперед и забили.

– А вам не кажется, что проблемой «Спартака» может стать то, что он становится слишком зависимым от Барко?

– Да, и мы об этом говорили, что одна-две покупки высокого класса « » необходимы, чтобы бороться за золото, – сказал экс-игрок «Зенита».