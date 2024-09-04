Радимов о Соболеве в «Зените»: «Это погоня не за деньгами, а за титулами. Для нормального человека абсолютно естественно хотеть что-то выиграть»

Теги Спартак Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Александр Соболев Футбол

Владислав Радимов считает, что Александр Соболев перешел в «Зенит» ради титулов.

– Конечно, свой шанс в «Зените» Соболев получит, потому что не просто так его на скамейку взяли, а дальше уже как он его использует.

Понятно, что «Зенит» – это не «Спартак». И самое главное, что Соболев хотел в «Зенит», но он, наверное, хочет титулов, а в «Зените» это сделать, как мы видим в последние шесть лет, гораздо легче.

Насколько я понял, в деньгах он не выиграл. То есть это не вопрос погони за деньгами. Это вопрос погони за титулами. Для нормального человека это абсолютно естественно, что ты хочешь что-то выиграть.

– А какая будет ирония, если «Спартак» в этом сезоне возьмет и станет вдруг чемпионом?!

 Ну, в общем-то, для Соболева будет, конечно, да. В принципе, такое возможно, исключать в футболе ничего нельзя, – заявил экс-игрок «Зенита».

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39 комментариев
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Радимов о Соболеве
Первак о Соболеве
Лепехин о Соболеве
Булыкин о Соболеве
Когда это уже остановится(
Ну перешел и перешел……
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+15
Когда же в стране закончатся люди, которых можно спросить про трансфер Соболева?! Хотя, там и вне страны есть. Один Петржела чего стоит.
+10
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А что он в Спартаке не мог выиграть?
Не хватай себя за яйца с последующей дисквалификацией,не получай спецом 4ю желтую перед цска,не пропускай полуфинал кубка по выдуманному недомоганию,не подводи своих товарищей по команде ,когда они на тебя рассчитывают и ты намного ближе к титулам,чем кажется.
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-5
+3
Ответ Overkiller
Сразу видно обиженного тушинского, игнорирующего факт что зп у него теперь ниже чем в Спартаке. Вы же ненавидите всех кто от вас уходит к конкурентам потому что это идёт в диссонанс с вашим фанатизмом "а как же ромбик, все же тут играют за ромбик" плюс ещё перекладывание своих убеждений на "это все знают". И так десятилетиями.
Уходить по-разному можно!А Соболев перестал играть за команду уже в матче с Оренбургом, подставляя партнёров,плавая мозгами уже в другом клубе! Его уважать за это?
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Ответ T622222
Комментарий удален пользователем
Сразу видно обиженного тушинского, игнорирующего факт что зп у него теперь ниже чем в Спартаке. Вы же ненавидите всех кто от вас уходит к конкурентам потому что это идёт в диссонанс с вашим фанатизмом "а как же ромбик, все же тут играют за ромбик" плюс ещё перекладывание своих убеждений на "это все знают". И так десятилетиями.
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+2
Базу подвёл под оправдание Иуды. Мол, не за 30 серебряников продался он, а за медальки и кубки. И все аплодируют, аплодируют... нормальному пареньку Сашеньке!
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Заплаты Соболева в Спартаке и Зените практически одинаковые - 2,4 и 2,5 соответственно. В Зените ещё прописаны бонусы, но их надо ещё завоевать.
В Зените ровно 2 млн. Это потолок для паспортистов.
Потому и стал возможным переход, что Соболев согласился на 2 млн.
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Ответ Overkiller
Сразу видно обиженного тушинского, игнорирующего факт что зп у него теперь ниже чем в Спартаке. Вы же ненавидите всех кто от вас уходит к конкурентам потому что это идёт в диссонанс с вашим фанатизмом "а как же ромбик, все же тут играют за ромбик" плюс ещё перекладывание своих убеждений на "это все знают". И так десятилетиями.
В вашем комментарии так же угадываются нотки каких-то комплексов и обид связанных со Спартаком :)
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знатно обеляют...
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Время ликования закончится , останутся просто деньги
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Не дотянул мысль питерский любитель покататься пьяным за рулем до любви Соболева к ростральным колоннам. В шаге практически остановился.
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Это просто тупик...
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Забавляют эти очистные сооружения от разнообразных северных легенд и экспертов. 🙃
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Будет как в первый год с дзюбой, ушёл в сенит Спартак стал чемпионом) Вот тогда всё посмеемся над Сашей дурачком
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Ответ Филипп Юзбашев
Радимов о Соболеве Первак о Соболеве Лепехин о Соболеве Булыкин о Соболеве Когда это уже остановится( Ну перешел и перешел……
Еще не все сказали)) новость ради новости
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Ответ Филипп Юзбашев
Радимов о Соболеве Первак о Соболеве Лепехин о Соболеве Булыкин о Соболеве Когда это уже остановится( Ну перешел и перешел……
Тут, на Спортс.ру много чего пишут, но всё нормальный человек читать не будет. Это ж понятно. А недовольства пишут только озабоченные и пристрастные люди. Нормальный человек вообще читает только то, что его интересует, остальное он просто не смотрит.
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Ответ Филипп Юзбашев
Радимов о Соболеве Первак о Соболеве Лепехин о Соболеве Булыкин о Соболеве Когда это уже остановится( Ну перешел и перешел……
Тут, на Спортс.ру много чего пишут, но всё нормальный человек читать не будет. Это ж понятно. А недовольства пишут только озабоченные и пристрастные люди. Нормальный человек вообще читает только то, что его интересует, остальное он просто не смотрит.
0
0
0
Ответ Филипп Юзбашев
Радимов о Соболеве Первак о Соболеве Лепехин о Соболеве Булыкин о Соболеве Когда это уже остановится( Ну перешел и перешел……
Твоя писанина напоминает историю из ресторана: Мужик заказал борщ у официанта, тот ему принёс борщ, мужик ест и говорит: «Ой, какой невкусный борщ, ой какой невкусный борщ, ой, какой невкусный борщ!!!» Официант тогда отвечает этому мужику: «Тебя никто не заставляет этот борщ есть, иди домой спать!»
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Ответ Филипп Юзбашев
Радимов о Соболеве Первак о Соболеве Лепехин о Соболеве Булыкин о Соболеве Когда это уже остановится( Ну перешел и перешел……
Твоя писанина напоминает историю из ресторана: Мужик заказал борщ у официанта, тот ему принёс борщ, мужик ест и говорит: «Ой, какой невкусный борщ, ой какой невкусный борщ, ой, какой невкусный борщ!!!» Официант тогда отвечает этому мужику: «Тебя никто не заставляет этот борщ есть, иди домой спать!»
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Соболев многим нравится и другой половине не нравится. Но все хотят высказаться. Сказал речь о Соболеве и отлегло,дышать стало легко, голова не болит
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А вдруг Соболев как Кейн для Баварии? Не, кубок у него уже есть, но главное то чемпионат.
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Ответ юра георгиевский
Мы, тут не в Германии. Не надо пургу нести. Тут, совсем другой чемпионат. Ты ещё скажи, что у нас здесь есть Байер, Дортмунд, Унион , Штутгарт и Лейпциг с Майнцем. 🤣🤣🤣🤣🤣
Спартак сойдёт за Байер, Краснодар за Дортмунд, Динамо за Штутгарт, Локо за Лейпциг, ЦСКА за Айнтрахт. )
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Комментарий удален пользователем
Ответ юра георгиевский
Последние новости были с изменениями: зарплата Соболева в Зените € 2.0 млн, Соболев пошёл на снижение, ради перехода в ЗЕНИТ. Это официально.
Официально от кого?
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