Радимов о Соболеве в «Зените»: «Это погоня не за деньгами, а за титулами. Для нормального человека абсолютно естественно хотеть что-то выиграть»
Владислав Радимов считает, что Александр Соболев перешел в «Зенит» ради титулов.
– Конечно, свой шанс в «Зените» Соболев получит, потому что не просто так его на скамейку взяли, а дальше уже как он его использует.
Понятно, что «Зенит» – это не «Спартак». И самое главное, что Соболев хотел в «Зенит», но он, наверное, хочет титулов, а в «Зените» это сделать, как мы видим в последние шесть лет, гораздо легче.
Насколько я понял, в деньгах он не выиграл. То есть это не вопрос погони за деньгами. Это вопрос погони за титулами. Для нормального человека это абсолютно естественно, что ты хочешь что-то выиграть.
– А какая будет ирония, если «Спартак» в этом сезоне возьмет и станет вдруг чемпионом?!
Ну, в общем-то, для Соболева будет, конечно, да. В принципе, такое возможно, исключать в футболе ничего нельзя, – заявил экс-игрок «Зенита».
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Когда это уже остановится(
Ну перешел и перешел……
Не хватай себя за яйца с последующей дисквалификацией,не получай спецом 4ю желтую перед цска,не пропускай полуфинал кубка по выдуманному недомоганию,не подводи своих товарищей по команде ,когда они на тебя рассчитывают и ты намного ближе к титулам,чем кажется.
Потому и стал возможным переход, что Соболев согласился на 2 млн.