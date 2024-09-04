Радимов о Соболеве в «Зените»: «Это погоня не за деньгами, а за титулами. Для нормального человека абсолютно естественно хотеть что-то выиграть»

Владислав Радимов считает, что Александр Соболев перешел в «Зенит» ради титулов.

– Конечно, свой шанс в «Зените» получит, потому что не просто так его на скамейку взяли, а дальше уже как он его использует.

Понятно, что «Зенит» – это не « ». И самое главное, что Соболев хотел в «Зенит», но он, наверное, хочет титулов, а в «Зените» это сделать, как мы видим в последние шесть лет, гораздо легче.

Насколько я понял, в деньгах он не выиграл. То есть это не вопрос погони за деньгами. Это вопрос погони за титулами. Для нормального человека это абсолютно естественно, что ты хочешь что-то выиграть.

– А какая будет ирония, если «Спартак» в этом сезоне возьмет и станет вдруг чемпионом?!

Ну, в общем-то, для Соболева будет, конечно, да. В принципе, такое возможно, исключать в футболе ничего нельзя, – заявил экс-игрок « ».