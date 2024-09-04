Радимов о Гонду: «Боевая единица для «Зенита». Понравилась его нацеленность, здорово мячом владеет. Мог и третий забить «Пари НН»

Теги Зенит Алехандро Домингес Владислав Радимов Сергей Семак премьер-лига Россия Лусиано Гонду Футбол

Владислав Радимов высказался о дебюте Лусиано Гонду в «Зените».

Аргентинский форвард отметился дублем в ворота «Пари НН» (3:0) в своем первом матче в рамках 7-го тура Мир РПЛ.

«Ну, во-первых, не каждый футболист, только приехав в другой зарубежный чемпионат, забивает гол, а тут сразу два. Мог и третий, кстати, забить.

Конечно же, понравилась его нацеленность, здорово мячом владеет. Но, скажем, для крайнего нападающего – нетипичный нападающий, который может побежать, обыграть один в один, скорость у него есть.

Но со смещением позиций, то, что Семак ему говорил, наверняка все делал. В прессинге, если посмотреть первый гол, как его отобрали и забили, то он находился именно в той точке, где ждал мяч. То есть, что ему сказали, он делал. 

Я спрашивал про него у Домингеса, он сказал, что в принципе он центральный нападающий. Абсолютно боевая единица для «Зенита», – сказал бывший полузащитник «Зенита».

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2 комментария
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Хороший старт для игрока. Удачи ему!
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Не рано нахваливать?Это был всего лишь НН с 4 поражениями подряд и голы с трех метров.
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