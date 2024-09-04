Радимов о Гонду: «Боевая единица для «Зенита». Понравилась его нацеленность, здорово мячом владеет. Мог и третий забить «Пари НН»
Владислав Радимов высказался о дебюте Лусиано Гонду в «Зените».
Аргентинский форвард отметился дублем в ворота «Пари НН» (3:0) в своем первом матче в рамках 7-го тура Мир РПЛ.
«Ну, во-первых, не каждый футболист, только приехав в другой зарубежный чемпионат, забивает гол, а тут сразу два. Мог и третий, кстати, забить.
Конечно же, понравилась его нацеленность, здорово мячом владеет. Но, скажем, для крайнего нападающего – нетипичный нападающий, который может побежать, обыграть один в один, скорость у него есть.
Но со смещением позиций, то, что Семак ему говорил, наверняка все делал. В прессинге, если посмотреть первый гол, как его отобрали и забили, то он находился именно в той точке, где ждал мяч. То есть, что ему сказали, он делал.
Я спрашивал про него у Домингеса, он сказал, что в принципе он центральный нападающий. Абсолютно боевая единица для «Зенита», – сказал бывший полузащитник «Зенита».