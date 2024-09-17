Дзюба о переезде из Москвы в Тольятти: «У самурая нет цели – есть только путь. Нужно было принять такое решение, выйти из зоны комфорта»
Артем Дзюба высказался о переезде в Тольятти из Москвы.
36-летний нападающий подписал контракт с «Акроном» до конца сезона.
– Сложно было решиться покинуть Московский регион или изначально не стоял вопрос, что обязательно нужно играть именно за «Химки» или один из столичных клубов?
– Непросто было, конечно. Но принять такое решение нужно было. Как говорится, выйти из зоны комфорта.
Как говорят, у самурая нет цели – есть только путь (улыбается). Я этот выбор сделал – теперь движемся дальше, – сказал Дзюба.
Дзюба о сборной России: «Могу даже нетрезвым выйти, в принципе. Против Вьетнама, Кубы... Кого там еще... Гватемалы, Камбоджи – вообще легко!»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Известия»
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