Карасев про общение с Роналду на матче «Аль‑Насра»: «Никаких проблем не возникло. Как лидер и капитан, он интересовался логикой решений. Нормально все понимал»
На прошлой неделе российский судья работал на матче 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль‑Насром» и «Аль‑Ахли» (1:1).
«Второй раз встретились с Роналду на поле. Первый раз был, когда он еще играл за «Реал». Никаких проблем в общении не возникло. Как лидер и капитан, он хотел понимать логику некоторых решений. Надо было просто с ним поговорить, он нормально все понимал.
Особой специфики в работе в Саудовской Аравии нет. Сейчас там играет много звезд. Мы эти игры приравниваем к хорошему матчу Лиги чемпионов.
В последнем матче добавили ко второму тайму восемь минут, а сыграли еще больше, потому что была еще замена, травма. И на девятой минуте «Аль‑Ахли» пропустил гол, хотя вел в счете. Понятно, что у футболистов были резкие эмоции.
[Чемпионат Саудовской Аравии] нельзя сравнивать с чемпионатом России. Звезд такого уровня в нашем чемпионате нет. Там у некоторых команд полсостава из людей, которые выигрывали Лигу чемпионов, чемпионаты Европы и мира», – сказал Карасев.
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