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  • Карасев про общение с Роналду на матче «Аль‑Насра»: «Никаких проблем не возникло. Как лидер и капитан, он интересовался логикой решений. Нормально все понимал»
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Карасев про общение с Роналду на матче «Аль‑Насра»: «Никаких проблем не возникло. Как лидер и капитан, он интересовался логикой решений. Нормально все понимал»

Арбитр Сергей Карасев рассказал об общении с Криштиану Роналду на поле.

На прошлой неделе российский судья работал на матче 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль‑Насром» и «Аль‑Ахли» (1:1).

«Второй раз встретились с Роналду на поле. Первый раз был, когда он еще играл за «Реал». Никаких проблем в общении не возникло. Как лидер и капитан, он хотел понимать логику некоторых решений. Надо было просто с ним поговорить, он нормально все понимал.

Особой специфики в работе в Саудовской Аравии нет. Сейчас там играет много звезд. Мы эти игры приравниваем к хорошему матчу Лиги чемпионов.

В последнем матче добавили ко второму тайму восемь минут, а сыграли еще больше, потому что была еще замена, травма. И на девятой минуте «Аль‑Ахли» пропустил гол, хотя вел в счете. Понятно, что у футболистов были резкие эмоции.

[Чемпионат Саудовской Аравии] нельзя сравнивать с чемпионатом России. Звезд такого уровня в нашем чемпионате нет. Там у некоторых команд полсостава из людей, которые выигрывали Лигу чемпионов, чемпионаты Европы и мира», – сказал Карасев.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoКриштиану Роналду
logoпремьер-лига Россия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoсудьи
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoСергей Карасев
logoАль-Ахли Джидда
logoМатч ТВ
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