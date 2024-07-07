Роналду, Бруну, Жоты и еще ряда игроков Португалии не было на встрече с болельщиками по возвращении команды на родину – они улетели в другие страны из Германии
Сборная Португалии вернулась на родину после вылета с чемпионата Европы.
Сотни людей встретили национальную команду по прибытии в аэропорт Лиссабона после вылета с Евро-2024 от Франции в 1/4 финала (0:0, 3:5 по пенальти).
Как передает O Jogo, из 26 игроков только 18 вернулись в Португалию. Защитник Диогу Далот, полузащитники Жоау Пальинья, Рубен Невеш, Витинья, Матеуш Нунеш и Бруну Фернандеш, а также нападающие Диого Жота и Криштиану Роналду улетели напрямую из Германии в другом направлении.
Диогу Кошта, Данилу Перейра и Рафаэл Леау, не покидая аэропорт, отправились другими рейсами уже из Лиссабона.
Отмечается, что никто из игроков не говорил с журналистами, присутствовавшими на месте, большинство сразу направились в автобус или в частные автомобили, за исключением Жоау Канселу, Пепе, Рубена Диаша, Бернарду Силвы и тренера Роберто Мартинеса, которые провели значительное время, раздавая автографы и фотографируясь.
Автобус с игроками покинул аэропорт под аплодисменты присутствующих людей, которые даже пели A Portuguesa (государственный гимн Португалии – Спортс) перед выходом команды.
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Пенальти в пустыне колотить
Да что ты будешь делать
Так вот, что скрывается за лозунгами "За страну вместе", "За Португалию", "сотворим историю вместе" 😃. Ровным счётом н и ч е г о
Но уже столько лет вызывает только уважение за настрой и готовность к борьбе и вот тут к болельщикам вышел.