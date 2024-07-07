Роналду, Бруну, Жоты и еще ряда игроков Португалии не было на встрече с болельщиками по возвращении команды на родину – они улетели в другие страны из Германии

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Сборная Португалии вернулась на родину после вылета с чемпионата Европы.

Сотни людей встретили национальную команду по прибытии в аэропорт Лиссабона после вылета с Евро-2024 от Франции в 1/4 финала (0:0, 3:5 по пенальти).

Как передает O Jogo, из 26 игроков только 18 вернулись в Португалию. Защитник Диогу Далот, полузащитники Жоау Пальинья, Рубен Невеш, Витинья, Матеуш Нунеш и Бруну Фернандеш, а также нападающие Диого Жота и Криштиану Роналду улетели напрямую из Германии в другом направлении.

Диогу Кошта, Данилу Перейра и Рафаэл Леау, не покидая аэропорт, отправились другими рейсами уже из Лиссабона.

Отмечается, что никто из игроков не говорил с журналистами, присутствовавшими на месте, большинство сразу направились в автобус или в частные автомобили, за исключением Жоау Канселу, Пепе, Рубена Диаша, Бернарду Силвы и тренера Роберто Мартинеса, которые провели значительное время, раздавая автографы и фотографируясь.

Автобус с игроками покинул аэропорт под аплодисменты присутствующих людей, которые даже пели A Portuguesa (государственный гимн Португалии – Спортс) перед выходом команды.

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65 комментариев
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Ответ Федя Букин
И здесь Роналду виноват, что все разлетелись. Да что ты будешь делать
Да виноват. Он же в числе улетевших. И он капитан команды. Мог сказать - ребята, все летим в Лиссабон и общаемся с болелами. Как ныть из-за незабитого пеналя - он герой, как после бездарной игры вылететь - так прямым рейсом в пустыню
+97
-16
+81
Что и требовалось доказать. Как хайпануть на победе, так роналду главный творец, даже не играя, а при сливах в кусты. Жидкий терминатор
+110
-30
+80
Я из Германии прибыть
Пенальти в пустыне колотить
+99
-23
+76
В этом и весь КР. Как красоваться при пенальти -первый. А как обгадился так в кусты. Не один раз такое видели. Прошлый ЧМ, постоянные его кидание капитанских повязок. Позорник.
+37
-5
+32
Месси конечно своею победой на КМ до конца своих дней рональду жизнь испортил. против такого аргумента уже не попрешь
+32
-7
+25
Ответ Carasa
Что и требовалось доказать. Как хайпануть на победе, так роналду главный творец, даже не играя, а при сливах в кусты. Жидкий терминатор
И здесь Роналду виноват, что все разлетелись.
Да что ты будешь делать
+61
-38
+23
Ммм....
Так вот, что скрывается за лозунгами "За страну вместе", "За Португалию", "сотворим историю вместе" 😃. Ровным счётом н и ч е г о
+17
-2
+15
Правильно, только овации собирать хотят.
+18
-5
+13
Ответ Семен Войнов
Кринж ходячий мем. Почему то Моргана не слышно.
Да говорить тут нечего
+10
-2
+8
Ответ sined2000
Не говори. Такая бы новость получилась для срача, Роналду плевать на болельщиков типа. А тут целых 8 человек , даже на набросишь толком (((.
С капитана всегда больше спрос. Больше только с тренера
+11
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+8
Ответ Айрат Ситдиков
Как же я ненавидел Пепе раньше, с его вечными провокациями, срывами, ударами и всем остальным. Но уже столько лет вызывает только уважение за настрой и готовность к борьбе и вот тут к болельщикам вышел.
Все верно; Пепе>Рональду. Вот кто должен быть капитаном.
+9
-2
+7
Как же я ненавидел Пепе раньше, с его вечными провокациями, срывами, ударами и всем остальным.
Но уже столько лет вызывает только уважение за настрой и готовность к борьбе и вот тут к болельщикам вышел.
+7
-1
+6
Если бы выиграли - Роналду бы первым вышел с Кубком и словами: Я горд! Где мой "орден"?. А здесь достаточно ограничиться словами в инсте, чтобы все помнили о наследии и о том, что они заслуживали лучшего. Ай, молодца, балластик. 👏😀🤣
+8
-2
+6
Капитан (!!!) сборной свалил сразу же и не поехал на встречу с болельщиками. как минимум - плевок в лицо. как максимум - надеюсь он больше не будет выступать за сборную Португалии
+8
-2
+6
Сказали бы что в аэропорту можно будет пеналь бить официальный. Один точно бы прилетел
+9
-4
+5
Кринж ходячий мем. Почему то Моргана не слышно.
+10
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+5
Ответ Александр Северный
Месси конечно своею победой на КМ до конца своих дней рональду жизнь испортил. против такого аргумента уже не попрешь
Из сборной он не уйдёт, даже если вся Португалия встанет на колени с такой просьбой.. Он всегда делает назло. Всегда. Португалия переживёт. А он будет всегда пролетать. Всегда!. ☝️
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-2
+5
Ответ Геннадий Тимченко
Вылетели исключительно из-за фанатика Месси: стал подражать своему кумиру и не попал в створ... Нельзя же слепо копировать пешего🤦
Франция, конечно, по игре вызывает отвращение. Как и Англия. Да вообще евро разочаровывает. Но портки за 240 минут в плей-офф не забили ничего. Ноль! И да, забитый пенальти Феликсом не гарантировал победы. Французы свои попытки реализовывали. Серия бы продолжалась после пяти ударов
+4
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а слезы лил за Родину ручьем....
+5
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Бруну, Жота и другие несколько игроков испортили всю картину
+10
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+3
Ответ Капибарбер
Я из Германии прибыть Пенальти в пустыне колотить
🤣🤣🤣
+9
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+2
Ответ sined2000
Не говори. Такая бы новость получилась для срача, Роналду плевать на болельщиков типа. А тут целых 8 человек , даже на набросишь толком (((.
так выходит не типа наплевать а наплевать? Как и другим кто не приехал. Или оно не так работает Оо
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+2
Ответ sined2000
Не говори. Такая бы новость получилась для срача, Роналду плевать на болельщиков типа. А тут целых 8 человек , даже на набросишь толком (((.
А что поменялось?
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Ответ Пирс Морган
Да говорить тут нечего
👏😀..
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+2
Ответ Геннадий Тимченко
Вылетели исключительно из-за фанатика Месси: стал подражать своему кумиру и не попал в створ... Нельзя же слепо копировать пешего🤦
а то, что Феликс фантик Месси ты сам придумал? Судя по всему он вдохновился свои кумиром соотечественником в матче со Словенией.
+2
0
+2
Ответ JohnnyMadsen
Че вы к деду пристали, на каких победах он хайповал ни играя, на ЧЕ 2016 в котором затащил все матчи кроме того где его сломали? Какие еще были победы у Португов? Куда он должен тащить, он рассыпается уже от хронического перетрена и гипертрофированного спортивного характера.
Какие все матчи затащил Роналду на Евро-2016, если он провалил матчи с Австрией, Исландией, Польшей и Хорватией? Он провел всего два хороших матча за турнир.
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+2
Ответ JohnnyMadsen
Че вы к деду пристали, на каких победах он хайповал ни играя, на ЧЕ 2016 в котором затащил все матчи кроме того где его сломали? Какие еще были победы у Португов? Куда он должен тащить, он рассыпается уже от хронического перетрена и гипертрофированного спортивного характера.
Не хейтер Роналду, но где он там тащил на евро-2016. В группе затащил с Венгрией 2+1 и добыл 1 очко? А потом 1+1 уэльсу в полуфинале и реализовал послематчевый Польше еще? Ну молодец, без шуток, помог команде выйти из группы в одном матче, и пройти полуфинал, но а что остальные матчи, да и соперники не самые могучие, нет? Из 7 матчей на турнире самый важный пропущен по здоровью, а из остальных 6 2 хороших? Ну как-то жиденько, чтобы назвать это «затащил все матчи»
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0
+2
Ответ Турыст
Если бы выиграли - Роналду бы первым вышел с Кубком и словами: Я горд! Где мой "орден"?. А здесь достаточно ограничиться словами в инсте, чтобы все помнили о наследии и о том, что они заслуживали лучшего. Ай, молодца, балластик. 👏😀🤣
Авейра со своими "Я горд" уже так всем надоел, что там уже все ржут над ним в команде 😃😆🤣 Неужели так сложно нанять пиарщика, чтобы хоть как-то ему речь построил, а то что не интервью — "Я горд" "Это еще не конец" и тд по списку 🤦‍♂️
+2
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+1
Ответ stryder
Бруну, Жота и другие несколько игроков испортили всю картину
Не говори. Такая бы новость получилась для срача, Роналду плевать на болельщиков типа. А тут целых 8 человек , даже на набросишь толком (((.
+11
-10
+1
Ответ Айрат Ситдиков
Как же я ненавидел Пепе раньше, с его вечными провокациями, срывами, ударами и всем остальным. Но уже столько лет вызывает только уважение за настрой и готовность к борьбе и вот тут к болельщикам вышел.
Бывают люди - с годами умнеют, а бывают - Криштиану Роналду))
+2
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