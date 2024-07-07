Роналду, Бруну, Жоты и еще ряда игроков Португалии не было на встрече с болельщиками по возвращении команды на родину – они улетели в другие страны из Германии

Сборная Португалии вернулась на родину после вылета с чемпионата Европы.

Сотни людей встретили национальную команду по прибытии в аэропорт Лиссабона после вылета с от Франции в 1/4 финала (0:0, 3:5 по пенальти).

Как передает O Jogo, из 26 игроков только 18 вернулись в Португалию. Защитник Диогу , полузащитники , , , Матеуш Нунеш и , а также нападающие Диого Жота и улетели напрямую из Германии в другом направлении.

, и , не покидая аэропорт, отправились другими рейсами уже из Лиссабона.

Отмечается, что никто из игроков не говорил с журналистами, присутствовавшими на месте, большинство сразу направились в автобус или в частные автомобили, за исключением , , , и тренера , которые провели значительное время, раздавая автографы и фотографируясь.

Автобус с игроками покинул аэропорт под аплодисменты присутствующих людей, которые даже пели A Portuguesa (государственный гимн Португалии – Спортс) перед выходом команды.

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