Мбаппе получил приз лучшему бомбардиру ЛЧ-2023/24: «Всегда жажду большего. Вперед, Мадрид! Увидимся во вторник»

Килиан Мбаппе получил приз лучшему бомбардиру прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.

В сезоне-2023/24 французский форвард выступал за «ПСЖ», с которым дошел до полуфинала турнира при 8 мячах в 12 играх.

«Всегда жажду большего. Спасибо моим бывшим партнерам и персоналу «ПСЖ ». Увидимся во вторник, ребята! Вперед, Мадрид », – написал футболист в соцсети.

Сегодня «Реал», куда Мбаппе перешел в межсезонье, проведет первый матч в Лиге чемпионов -2024/25 – против «Штутгарта».

Фото: соцсеть Килиана Мбаппе.