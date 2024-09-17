Мбаппе получил приз лучшему бомбардиру ЛЧ-2023/24: «Всегда жажду большего. Вперед, Мадрид! Увидимся во вторник»
Килиан Мбаппе получил приз лучшему бомбардиру прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.
В сезоне-2023/24 французский форвард выступал за «ПСЖ», с которым дошел до полуфинала турнира при 8 мячах в 12 играх.
«Всегда жажду большего. Спасибо моим бывшим партнерам и персоналу «ПСЖ». Увидимся во вторник, ребята! Вперед, Мадрид», – написал футболист в соцсети.
Сегодня «Реал», куда Мбаппе перешел в межсезонье, проведет первый матч в Лиге чемпионов-2024/25 – против «Штутгарта».
Фото: соцсеть Килиана Мбаппе.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Килиана Мбаппе
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