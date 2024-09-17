Сергеев об игре за «Крылья»: «Главное – почувствовать голы, которые я забивал раньше. Тогда и за лучшего бомбардира можно побороться. Глобально не обращаю на это внимание»

Иван Сергеев оценил свои шансы побороться за звание лучшего бомбардира Мир РПЛ.

29-летний нападающий вернулся в «Крылья Советов » из «Зенита».

– Видишь шансы побороться за звание лучшего бомбардира сезона?

– Главное – играть, набрать оптимальную форму и почувствовать голы, которые я забивал раньше. Думаю, тогда и за лучшего бомбардира можно побороться.

Но глобально не обращаю на это внимание. Главное, чтобы команда побеждала, – сказал Сергеев .