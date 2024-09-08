Осинькин о возвращении Сергеева в «Крылья»: «Если забьет 5 голов, и все они будут победными, или отдаст еще 5 передач, он уже сделает свою работу» 

Игорь Осинькин поделился ожиданиями от результативности Ивана Сергеева в «Крыльях».

На этой неделе форвард вернулся в самарский клуб из «Зенита».

— У Сергеева был очень хороший сезон в ФНЛ за « ». Сколько он сможет забить в РПЛ, каким показателем вы бы были довольны как тренер?

— Всегда отталкиваемся от какого‑то числа, пропорционального 30 матчам в чемпионате. Сейчас семь уже прошли, может сыграть максимум 23 матча за «Крылья Советов» в .

Хороший форвард всегда должен забивать около десяти мячей, проводя полный сезон. Если он забьет не семь‑восемь, а пять, но все они будут победными, или отдаст еще пять голевых передач, он уже сделает свою работу.

Загадывать сложно, хочу, чтобы он принес пользу команде и команда ему. Все‑таки в «Зените» он мало играл в последнее время, — сказал главный тренер «Крыльев Советов».