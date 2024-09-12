Осинькин о «Крыльях»: «Соболева нам никто не предлагал! Сергеев был вариантом номер один, фамилия Дзюбы всплыла в прессе – рассматривать его как запасного кандидата неправильно из уважения»

Игорь Осинькин высказался об интересе «Крыльев» к Александру Соболеву и Артему Дзюбе.

– Это правда, что существовал вариант, при котором «Крылья» могли арендовать у «Спартака» Соболева, если бы он не договорился с «Зенитом»?

– Чего только не писали в последнее время (улыбается). И Соболева нам сватали, и Дзюбу.

– Так что же из этого правда?

– Соболева нам никто не предлагал! Поэтому мы никогда и не рассматривали его кандидатуру. А когда уже шли переговоры с Сергеевым , в прессе почему-то всплыла фамилия Дзюбы .

– Только в прессе?

– Да. Может быть, кто-то кому-то и называл эту фамилию, но до меня информация точно не доходила. У нас был кандидат номер один на позицию нападающего – Сергеев. Мы по нему и работали. Понятно, что надо иметь в голове и план Б. Но, согласитесь, рассматривать Дзюбу как кандидата номер два, три, четыре – неправильно. Просто нельзя так поступать из уважения к этому футболисту. Поэтому его кандидатуру мы тоже не рассматривали.

– Соболев и Дзюба не совсем подходят «Крыльям» по игровой стилистике?

— Да дело даже не в стилистике. Повторюсь, нам никто Соболева не предлагал. Такого варианта даже не было. Он являлся игроком «Спартака ». Почему мы должны были на него претендовать? Мы же не рассматривали Кордобу , Кассьерру , Чалова. Ну вот не рассматривали, и все, – сказал главный тренер «Крыльев Советов ».