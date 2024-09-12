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  • Осинькин о «Крыльях»: «Соболева нам никто не предлагал! Сергеев был вариантом номер один, фамилия Дзюбы всплыла в прессе – рассматривать его как запасного кандидата неправильно из уважения»
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Осинькин о «Крыльях»: «Соболева нам никто не предлагал! Сергеев был вариантом номер один, фамилия Дзюбы всплыла в прессе – рассматривать его как запасного кандидата неправильно из уважения»

Игорь Осинькин высказался об интересе «Крыльев» к Александру Соболеву и Артему Дзюбе.

– Это правда, что существовал вариант, при котором «Крылья» могли арендовать у «Спартака» Соболева, если бы он не договорился с «Зенитом»?

– Чего только не писали в последнее время (улыбается). И Соболева нам сватали, и Дзюбу.

– Так что же из этого правда?

– Соболева нам никто не предлагал! Поэтому мы никогда и не рассматривали его кандидатуру. А когда уже шли переговоры с Сергеевым, в прессе почему-то всплыла фамилия Дзюбы.

– Только в прессе?

– Да. Может быть, кто-то кому-то и называл эту фамилию, но до меня информация точно не доходила. У нас был кандидат номер один на позицию нападающего – Сергеев. Мы по нему и работали. Понятно, что надо иметь в голове и план Б. Но, согласитесь, рассматривать Дзюбу как кандидата номер два, три, четыре – неправильно. Просто нельзя так поступать из уважения к этому футболисту. Поэтому его кандидатуру мы тоже не рассматривали.

– Соболев и Дзюба не совсем подходят «Крыльям» по игровой стилистике?

— Да дело даже не в стилистике. Повторюсь, нам никто Соболева не предлагал. Такого варианта даже не было. Он являлся игроком «Спартака». Почему мы должны были на него претендовать? Мы же не рассматривали Кордобу, Кассьерру, Чалова. Ну вот не рассматривали, и все, – сказал главный тренер «Крыльев Советов».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoЗенит
logoКрылья Советов
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoИгорь Осинькин
logoДжон Кордоба
logoМатео Кассьерра
logoФедор Чалов
logoАлександр Соболев
logoИван Сергеев
logoСпорт-Экспресс
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