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  • Осинькин о Сергееве: «Был полезен «Зениту», но весной его немного подвела реализация. Ваня показал, что пришел в «Крылья» играть, а не отбывать номер» 
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Осинькин о Сергееве: «Был полезен «Зениту», но весной его немного подвела реализация. Ваня показал, что пришел в «Крылья» играть, а не отбывать номер» 

Игорь Осинькин высказался о возвращении Ивана Сергеева в «Крылья Советов».

— Какой настрой у Сергеева?

— Я даже не могу себе представить, чтобы Ваня тренировался и играл в полсилы! Да, у него может что-то не получаться, но к его отношению к делу, к его самоотдаче у меня никогда не было вопросов. Мы в нем никогда не сомневались. 

Понимаем, что Сергеев пришел к нам, потому что на каком-то этапе прогрессировал именно в «Крыльях» и являлся очень важной частью самарской команды. Что ж, теперь, после достаточно длительной командировки, Иван, можно сказать, вернулся к себе домой (улыбается).

— Но со стороны показалось, что Сергеев был не в восторге от такого трансфера. Все-таки человек поиграл в «Зените», и нельзя сказать, что там провалился. А теперь ему приходится уходить в более скромный клуб и, наверное, на более скромные условия.

— Да много всего писали по этой теме... Но должен заметить, что история с его переходом в «Крылья» началась не вчера, а еще в июле. Мы с ним разговаривали, он сам постоянно был на связи с нашими ребятами. И я не почувствовал, что Иван не хочет переходить в «Крылья». Поверьте, он очень открытый, прямой парень. Если бы что-то было не так, Сергеев сказал бы.

Я понимаю, что если все складывается хорошо в «Зените», люди сами оттуда не уходят. Но таковы обстоятельства... Соглашусь с вами: Сергеев в Питере точно не провалился, однако весной, наверное, его немного подвела реализация, статистика. То есть не забивал те голы, которые ему давались раньше. Видимо, уже тогда питерский клуб принял решение по нему. 

Хотя, повторюсь, если взять весь этап его зенитовской карьеры, он был полезен команде. Делал то, что от него и требовалось. А дальше мне уже сложно комментировать. Это какие-то внутренние процессы в «Зените». Туда я лезть не хочу, да и не имею права.

Мы, со своей стороны, очень ждали Сергеева. И за те пять дней, что Ваня находится в команде, он показал, что пришел сюда играть, а не отбывать номер! Видно, что получает удовольствие от тренировок, — сказал главный тренер «Крыльев Советов».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoИгорь Осинькин
logoИван Сергеев
logoСпорт-Экспресс
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