Сергеев о «Зените»: «Не знаю, почему Семак не видел меня в составе. На тренировках я работал с полной самоотдачей, никогда не жаловался»
Иван Сергеев высказался о недостатке игрового времени в «Зените».
Нападающий вернулся из петербургского клуба в «Крылья Советов» в летнее трансферное окно.
– Как переживал отсутствие игрового времени в «Зените»? Как это объяснял Семак?
– Если честно, не знаю, почему Сергей Богданович не видел меня в составе. На тренировках я работал с полной самоотдачей, никогда не жаловался. Но такова футбольная жизнь. Сейчас я вернулся в Самару и рад этому.
– Семак тебе не объяснил, почему не играешь?
– Такого разговора не было. Только когда уже уходил, тепло поговорили, – отметил Сергеев.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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