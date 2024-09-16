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Сергеев о «Зените»: «Не знаю, почему Семак не видел меня в составе. На тренировках я работал с полной самоотдачей, никогда не жаловался»

Иван Сергеев высказался о недостатке игрового времени в «Зените».

Нападающий вернулся из петербургского клуба в «Крылья Советов» в летнее трансферное окно.

– Как переживал отсутствие игрового времени в «Зените»? Как это объяснял Семак?

– Если честно, не знаю, почему Сергей Богданович не видел меня в составе. На тренировках я работал с полной самоотдачей, никогда не жаловался. Но такова футбольная жизнь. Сейчас я вернулся в Самару и рад этому.

– Семак тебе не объяснил, почему не играешь?

– Такого разговора не было. Только когда уже уходил, тепло поговорили, – отметил Сергеев.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoЗенит
logoКрылья Советов
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoИван Сергеев
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