Роналду отказывался снимать серьги на тренировке «МЮ», несмотря на требование тен Хага. Криштиану выбросил украшение за 1000 фунтов в кусты после попытки Макларена решить проблему
Напряженность в отношениях между главным тренером «Манчестер Юнайтед» и экс-форвардом команды появилась в самом начале их сотрудничества, пишет Manchester Evening News. Она постепенно нарастала после конфликта на одной из тренировок.
Нидерландский специалист требовал, чтобы игроки снимали серьги и другие украшения во время тренировок. Португалец отказывался – при Оле-Гуннаре Сульшере и Ральфе Рангнике таких требований не было.
Тен Хаг продолжал настаивать на своем и попросил своего ассистента Стива Макларена разобраться с этим вопросом «раз и навсегда». Англичанин попытался дипломатично решить проблему в разговоре с футболистом, но в ответ тот выбросил свои серьги стоимостью 1000 фунтов в кусты.
Роналду о тен Хаге: «Тренер «МЮ» не может говорить, что команда не собирается бороться за победу в АПЛ или Лиге чемпионов. Клубу нужно все перестроить, и в Ineos это понимают»
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