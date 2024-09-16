18-летний Эндрик женился на 21-летней модели, с которой встречается меньше года. У них есть «контракт» о правилах в отношениях

Форвард «Реала» Эндрик женился на модели Габриэли Миранде.

Футболист и модель начали встречаться в декабре 2023 года. Сейчас бразильцу 18 лет, а его избраннице 21 год.

Ранее сообщалось, что в мадридском клубе беспокоятся , что отношения могут отвлечь игрока от футбола.

Эндрик рассказывал , что у них с Габриэли есть особый контракт. Они обязаны говорить «я тебя люблю» как можно чаще, некоторые слова и «резкая смена поведения» запрещены.

Фото: инстаграм Эндрика