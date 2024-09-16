Сербского дзюдоиста Майдова дисквалифицировали за религиозный жест на Олимпиаде

Сербского дзюдоиста дисквалифицировали за то, что он перекрестился на Олимпиаде.

Об этом Неманью Майдов сообщил у себя на странице в соцсети.

«15 дней назад я получил уведомление от Всемирной федерации дзюдо (IJF) об отстранении на пять месяцев за нарушение религиозных кодексов. Точнее, за то, что я перекрестился во время выхода на схватку на Олимпийских играх.

Мне запрещено участвовать во всех турнирах, сборах и тренировках.

В речи в свою защиту я не хотел извиняться за крещение, конечно же, я никогда не буду делать этого, хотя я даже не знал, какое может быть наказание за это.

Господь дал мне все, для меня он номер один. Это не изменится ни при каких обстоятельства. Спасибо ему за все

Лично для меня ничего нового, просто новая страница в моей карьере и новый жизненный опыт. Мне жаль, что такой красивый и трудный вид спорта, как дзюдо, пал до таких вещей.

Господь дал мне прекрасную карьеру, семь медалей чемпионатов Европы, три медали чемпионатов мира. Когда я начинал, я мечтал выиграть хотя бы одну большую медаль и добиться успеха для семьи, которая пожертвовала всем ради моей карьеры.

Пока мы отдыхаем, а потом вернемся с помощью господа нашего Иисуса Христа к новому началу и новым победам», – написал Майдов.

Неманью Майдов – чемпион мира 2017 года в категории до 90 кг, чемпион Европы 2023 года. На Олимпиаде в Париже выбыл на стадии 1/8 финала.