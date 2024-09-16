«Зенит» – команда одного города, а за «Спартак» болеет вся страна. Детям и молодежи нравится, что петербуржцы выигрывают – ты всегда в хорошем настроении». Филимонов о самом популярном клубе России

Александр Филимонов сравнил популярность «Спартака» и «Зенита» в России.

– Сегодня, кажется, только спартаковские ветераны востребованы среди болельщиков. Наверное, для вас не стоит вопрос о самом популярном клубе России?

– Конечно, «Спартак » всегда был самым популярным клубом – это факт. Надеюсь, он и дальше будет таким. Людям нравилось, что «Спартак» не зависит от каких-либо структур – военных, милицейских или ведомственных. Ну и, конечно, болельщиков привлекал сам футбол. Команда всегда была на виду, в числе лидеров. Она была одним из флагманов футбола СССР и России.

Болельщики приходят на стадион за положительными эмоциями. К сожалению, сейчас «Спартак» дает их меньше. Все это немного размывается. Теперь «Зенит» идет победной поступью, которая привлекает детей и молодое поколение. Им нравится, что команда выигрывает – это эффект получения положительных эмоций. Если болеешь за «Зенит», значит, гарантированно всегда будешь в хорошем настроении. Конечно, иногда бывают неудачи, но потом все быстро налаживается.

Понятно, что петербуржцы привлекают некоторое количество болельщиков. Но не знаю, насколько долго это продлится, потому что «Зенит » – это все-таки команда одного города, а за «Спартак» традиционно болеет вся страна, – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной России.