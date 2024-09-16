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  • Клубы АПЛ недовольны непубличностью слушаний по делу о 115 нарушениях «Сити». Процесс идет в закрытом режиме, в секрете держат даже место проведения (The Telegraph)
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Клубы АПЛ недовольны непубличностью слушаний по делу о 115 нарушениях «Сити». Процесс идет в закрытом режиме, в секрете держат даже место проведения (The Telegraph)

Клубы АПЛ недовольны ходом слушаний по делу «Манчестер Сити».

В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Слушания по этому делу начались в понедельник – вердикт ожидается не ранее весны следующего года.

Как сообщает The Telegraph, слушания по делу «Манчестер Сити» проходят за закрытыми дверями в присутствии комиссии из трех человек – в секрете держится даже место проведения слушаний. Информация о ходе процесса является конфиденциальной, однако при необходимости могут быть обнародованы промежуточные суждения.

Отмечается, что некоторые клубы АПЛ разочарованы недостатком публичной информации о ходе слушаний. Кроме того, представитель одного из клубов выразил опасения, что судебные издержки, сумма которых «может исчисляться миллионами фунтов», могут быть оплачены за счет прав на телетрансляции и коммерческих средств.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Telegraph
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
происшествия
деньги
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