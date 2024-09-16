Замгендиректора ЦСКА Шевелев о Гуарирапе: «Не знаю, что было с «Зенитом», но Сауль долго осознавал, что он не их игрок. В текущей конфигурации контракта его медосмотр кажется нормальным»

Евгений Шевелев высказался о трансфере Сауля Гуарирапы в ЦСКА.

Ранее московский клуб объявил о подписании нападающего «Сочи» на правах аренды с опцией выкупа. – Гуарирапа сказал, что проходил медосмотр для «Зенита», но что-то не получилось. Он не прошел медосмотр?

– Я не знаю, что произошло в «Зените », но знаю, что на Гуарирапу это очень сильно повлияло. Когда ты практически имеешь контракт с самым богатым клубом страны, а вместо тебя берут Соболева и Гонду , это тяжело пережить 21-летнему парню. Достаточно долгое время ушло, чтобы он осознал, что он не игрок «Зенита».

– Что вы имеете в виду?

– Гуарирапа у нас не был первым номером, мы вели другие варианты, но знали, что есть вариант с Саулем, были примерно понятны условия. Когда стало понятно, что других вариантов не будет, мы начали работать с ним

До определенного момента агенты говорят: «Да у нас есть «Зенит», «Спартак» и так далее». Это нормально. Когда до закрытия окна остается два дня, понятно, что все стало чуть проще, оказалось, что его уже никто так сильно не хочет.

– Правда, что вы не в восторге от Гуарирапы?

– Мое личное мнение никого не интересует.

Зимой обсуждали: Гуарирапа или Мусаев . Для меня был более очевиден Мусаев: российский игрок, более дешевый, проверенный человек, из системы ЦСКА, знаем личные характеристики. Гуарирапа хорошо проявил себя в чемпионате Венесуэлы, но было непонятно, как он адаптируется.

У Сауля есть ярко выраженное сильное качество – отличная скорость. Вопрос в том, что он может за его пределами. В «Сочи» он очень много забил в контратаках. Как он изменится после перехода в ЦСКА? Сомнение у меня было, но это не значит, что Гуарирапа мне не нравится, и я категорически был против него.

С «Сочи» мы быстро договорились на уровне руководителей. Договорились за четыре часа. Это аренда.

– Что с медосмотром у Гуарирапы в ЦСКА?

– В текущей конфигурации контракта нам его медосмотр кажется нормальным.

– Ответ, говорящий сам за себя.

– У Фукса не было проблем на медосмотре, но это ничего не гарантировала. Это всегда соотношение риска и цены за него. Может, у Гуарирапы и будут какие-то проблемы, но я уверен, что в ЦСКА их не будет.

После медосмотра нужно было принимать решение: идти в сделку или нет, – рассказал заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам в новом выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Гуарирапа о срыве трансфера в «Зенит»: «Я проходил медосмотр, но ничего не получилось. В футболе это нормально, счастлив надеть футболку ЦСКА»