Замгендиректора ЦСКА Шевелев: «Нам предлагали Кордобу. Деньги мы не обсуждали, это невозможно»
ЦСКА предлагали рассмотреть трансфер Джона Кордобы из «Краснодара».
Об этом рассказал заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелев.
– Вам предлагали Гонду?
– Нет. Предлагали Кордобу. Деньги мы не обсуждали.
– Как в ЦСКА может прийти футболист с зарплатой 4 миллиона евро?
– Это невозможно, – сказал Шевелев на ютуб-канале «Это футбол, брат!»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
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