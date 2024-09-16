Замгендиректора ЦСКА Шевелев: «Нам предлагали Кордобу. Деньги мы не обсуждали, это невозможно»

ЦСКА предлагали рассмотреть трансфер Джона Кордобы из «Краснодара».

Об этом рассказал заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелев .

– Вам предлагали Гонду?

– Нет. Предлагали Кордобу. Деньги мы не обсуждали.

– Как в ЦСКА может прийти футболист с зарплатой 4 миллиона евро?

– Это невозможно, – сказал Шевелев на ютуб-канале «Это футбол, брат!»