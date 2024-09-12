ЦСКА арендовал Гуарирапу у «Сочи» с правом выкупа

Сауль Гуарирапа стал игроком ЦСКА.

Московский клуб объявил о подписании нападающего «Сочи» на правах аренды с опцией выкупа.

В прошлом сезоне Мир РПЛ венесуэлец провел 10 матчей и забил 8 голов. В текущем сезоне Мелбет Первой лиги на его счету 9 игр и 1 забитый мяч.

Подробная статистика 21-летнего игрока – здесь .

Фото: телеграм-канал ЦСКА