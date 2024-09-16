Анчелотти о «Реале»: «В Ла Лиге могли набрать на 2 очка больше. Мы находимся там, где ожидали – теперь пора прибавлять»

Карло Анчелотти оценил результаты «Реала» на старте сезона.

«Мы могли набрать в Ла Лиге на два очка больше. После первых шести матчей сезона мы находимся там, где и ожидали, и уже выиграли первый трофей (Суперкубок Европы – Спортс’‘).

Много лет назад предсезонная подготовка в футболе длилась 5 недель – то, что нужно игрокам, чтобы хорошо подготовиться. Это был предсезонный период для нас, сейчас нам нужно прибавлять, и я думаю, что мы хорошо прогрессируем», – сказал главный тренер «Реала ».

«Барселона» лидирует в Ла Лиге с 15 очками после 5 туров, у «Атлетико», «Реала» и «Вильярреала» по 11 баллов