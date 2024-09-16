Неймар писал бразильцам из «Реала», что играть с Мбаппе – «катастрофа и ад» (Сириль Ануна)
Неймар критиковал Килиана Мбаппе, общаясь с бразильцами из «Реала».
Журналист Сириль Ануна в эфире Europe 1 заявил, что форвард обсуждал с Винисиусом Жуниором, Родриго и другими футболистами мадридского клуба переход француза в их команду.
«Бразильцы [из «Реала»] дружат с Неймаром. Между Неймаром и Мбаппе всегда шла война.
Неймар писал бразильцам про Мбаппе, что это катастрофа и ад», – заявил Ануна.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Get French Football News
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