Неймар писал бразильцам из «Реала», что играть с Мбаппе – «катастрофа и ад» (Сириль Ануна)

Неймар критиковал Килиана Мбаппе, общаясь с бразильцами из «Реала».

Журналист Сириль Ануна в эфире Europe 1 заявил, что форвард обсуждал с Винисиусом Жуниором, Родриго и другими футболистами мадридского клуба переход француза в их команду.

«Бразильцы [из «Реала »] дружат с Неймаром. Между Неймаром и Мбаппе всегда шла война.

Неймар писал бразильцам про Мбаппе, что это катастрофа и ад», – заявил Ануна.