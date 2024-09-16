Флик – 6-й тренер в истории «Барсы», начавший дебютный сезон с 5 подряд побед в Ла Лиге

Флик – 6-й тренер в истории «Барсы», начавший в клубе с 5 подряд побед в Ла Лиге.

Каталонский клуб под руководством немецкого тренера Ханса-Дитера Флика обыграл «Жирону» (4:1) в 5-м туре чемпионата Испании.

«Барса» лидирует в таблице с 15 очками в 5 играх.

Таким образом, Флик стал одним из шести тренеров в истории «Барселоны», кто начинал дебютный сезон в клубе с 5 подряд побед в рамках чемпионата страны.

Ранее такое достижение в актив записали Терри Венейблс (1984/85, в итоге – титул), Луи ван Гал (1997/98, титул), Тито Виланова (2012/13, титул), Херардо Мартино (2013/14, 2-е место) и Эрнесто Вальверде (2017/18, титул).

«Барса» так не стартовала даже с Пепом. Помните, когда было еще лучше?

С таким Ямалем «Барса» идеальна: теперь уложил «Жирону» дублем за 7 минут. Уже 3+4 за 5 матчей!