С таким Ямалем «Барса» идеальна: теперь уложил «Жирону» дублем за 7 минут. Уже 3+4 за 5 матчей!
Разгром в дерби.
«Барселона» разгромила «Жирону» в гостях (4:1), и это было даже слишком спокойно на фоне их прошлых матчей.
Два гола Ямаля за семь минут – как это было?
«Барселона» начала активно: задавили прессингом и не позволяли выходить в атаку, прижали. «Жирона» растерялась и на 30-й минуте привезла первый гол: защитник Давид Лопес полез вперед, но наткнулся на Ламина Ямаля.
Упс.
Ямаль легко перехватил и спокойно переиграл вратаря.
Через семь минут Ламин добавил второй: поймал мяч после подачи стандарта, зарядил с любимой точки возле линии штрафной. Без шансов.
Уложил «Жирону» всего за семь минут – вау!
Во втором тайме «Барселона» докинула еще два: сначала шикарно попал Дани Ольмо (забивает в каждом матче, не зря мучились с регистрацией), на 64-й минуте Педри закрепил разгром. Только 37-летний Кристиан Стуани в самом конце сделал чуть приличнее.
Другому каталонскому участнику Лиги чемпионов не помогла даже красная Феррана Торреса.
Как же прекрасен Ямаль – 3+4 за пять матчей!
Ему всего 17 лет, помните же?
● Ямаль – второй по результативности в топ-лигах после Эрлинга Холанда: у звезды «Барсы» три гола и четыре ассиста за пять игр, при этом он не пенальтист. Ламин – лучший ассистент в Ла Лиге, среди бомбардиров он всего на гол отстает от Роберта Левандовского.
● Это второй дубль Ямаль за «Барсу» в профессиональной карьере: год назад сверкал с вылетевшей «Гранадой», а теперь уложил «Жирону» накануне ее дебюта в ЛЧ.
● Еще Ламин очень полезен в прессинге: аж 20 возвратов мяча на чужой половине в 2024-м – никто в «Барсе» не возвращает владение чаще. Это важнейший аспект для Ханси Флика.
И вот как не сравнивать Ямаля с Месси? «Конечно, нравится, что меня сравнивают с лучшим игроком в истории футбола, но я хочу быть самим собой, – сохраняет спокойствие Ламин. – Мечтаю играть за «Барсу», приносить пользу, но достичь уровня Месси невозможно».
Флик отомстил за Хави: не дал «Жироне» мяч. К кризису накопили очень большой запас
Особенно любопытно сейчас видеть этот разгром, ведь в прошлом сезоне «Барса» дважды проиграла «Жироне» с одинаковыми 2:4. После второй игры Жоан Лапорта как раз решил уволить Хави – когда вели 2:1, не забили два супермомента и все упустили.
Главный тренер «Жироны» Мичел перед матчем говорил, что цель команды – владеть мячом, чтобы не пускать «Барселону» вперед. Но и Ханси Флик намекал, что посмотрел очень много «Жироны», его план сработал намного лучше: 2:0 к перерыву при 62% контроля.
Когда «Жирона» улучшила свои показатели, уже было 0:4: к критическому отрезку, когда что-то могло перевернуться, «Барса» подошла с очень большим запасом.
«Тренер сказал нам, что чемпионаты выигрываются на старте», – отметил после игры Педри. Теперь надо бы повторять игрокам такое почаще – после 100-процентного результата в пяти первых турах.
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Идеальный старт «Барсы» при Флике: 15 очков, пять побед подряд – и монструозные 17:4 в разнице мячей.
Дальше – старт ЛЧ и выездной матч с «Монако». Есть даже параллель: предыдущий матч этому сопернику «Барса» тоже болезненно проиграла, 0:3. Правда, это был товарищеский Кубок Гампера.
После «Барса» сыграет в гостях с «Вильярреалом», одним из лидеров Ла Лиги. Потом домашний матч против «Хетафе», выезд к «Осасуне», домашний «Янг Бойз» в ЛЧ и гостевой «Алавес» в Ла Лиге. Перед класико еще сыграют с «Севильей» и «Баварией», обе дома.
С «Реалом» сойдутся 27 октября. Есть шанс подойти с приличным отрывом, пока у «Мадрида» проблемы с составом.
Фото: Gettyimages.ru/David Ramos
Ямаль оч крут, импонирует
Но какие-то дикие нагрузки на 17-летнего паренька
И в том сезоне, и летом на Евро, и сейчас - кучу матчей/отрезков матча, когда можно менять, но его держат
академка Барсы лучшая в мире!
Сколько игроков из академки Реала играет за главный клуб?🤭🤭🤭
Радует, что и в обороне более-менее всё в порядке. Перед началом сезона был немного скептически настроен из-за пары Кубарси-Иньиго, но пока держатся.
Так что ответ мы никогда не узнаем
Винисиус и Вальверде из академки Реала,ппц хохма🤣
Зачем так врать то?😅
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CR7 плачет у себя в Марокко
Достойная замена Месси. Фати не столь убедителен был.
Этот прям крут