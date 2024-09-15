С таким Ямалем «Барса» идеальна: теперь уложил «Жирону» дублем за 7 минут. Уже 3+4 за 5 матчей!

Разгром в дерби.

«Барселона» разгромила «Жирону» в гостях (4:1), и это было даже слишком спокойно на фоне их прошлых матчей.

Два гола Ямаля за семь минут – как это было?

«Барселона» начала активно: задавили прессингом и не позволяли выходить в атаку, прижали. «Жирона» растерялась и на 30-й минуте привезла первый гол: защитник Давид Лопес полез вперед, но наткнулся на Ламина Ямаля.

Упс.

Ямаль легко перехватил и спокойно переиграл вратаря.

Через семь минут Ламин добавил второй: поймал мяч после подачи стандарта, зарядил с любимой точки возле линии штрафной. Без шансов.

Уложил «Жирону» всего за семь минут – вау!

Во втором тайме «Барселона» докинула еще два: сначала шикарно попал Дани Ольмо (забивает в каждом матче, не зря мучились с регистрацией), на 64-й минуте Педри закрепил разгром. Только 37-летний Кристиан Стуани в самом конце сделал чуть приличнее.

Другому каталонскому участнику Лиги чемпионов не помогла даже красная Феррана Торреса.

Как же прекрасен Ямаль – 3+4 за пять матчей!

Ему всего 17 лет, помните же?

● Ямаль – второй по результативности в топ-лигах после Эрлинга Холанда: у звезды «Барсы» три гола и четыре ассиста за пять игр, при этом он не пенальтист. Ламин – лучший ассистент в Ла Лиге, среди бомбардиров он всего на гол отстает от Роберта Левандовского.

● Это второй дубль Ямаль за «Барсу» в профессиональной карьере: год назад сверкал с вылетевшей «Гранадой», а теперь уложил «Жирону» накануне ее дебюта в ЛЧ.

● Еще Ламин очень полезен в прессинге: аж 20 возвратов мяча на чужой половине в 2024-м – никто в «Барсе» не возвращает владение чаще. Это важнейший аспект для Ханси Флика.

И вот как не сравнивать Ямаля с Месси? «Конечно, нравится, что меня сравнивают с лучшим игроком в истории футбола, но я хочу быть самим собой, – сохраняет спокойствие Ламин. – Мечтаю играть за «Барсу», приносить пользу, но достичь уровня Месси невозможно».

Флик отомстил за Хави: не дал «Жироне» мяч. К кризису накопили очень большой запас

Особенно любопытно сейчас видеть этот разгром, ведь в прошлом сезоне «Барса» дважды проиграла «Жироне» с одинаковыми 2:4. После второй игры Жоан Лапорта как раз решил уволить Хави – когда вели 2:1, не забили два супермомента и все упустили.

Главный тренер «Жироны» Мичел перед матчем говорил, что цель команды – владеть мячом, чтобы не пускать «Барселону» вперед. Но и Ханси Флик намекал, что посмотрел очень много «Жироны», его план сработал намного лучше: 2:0 к перерыву при 62% контроля.

Когда «Жирона» улучшила свои показатели, уже было 0:4: к критическому отрезку, когда что-то могло перевернуться, «Барса» подошла с очень большим запасом.

«Тренер сказал нам, что чемпионаты выигрываются на старте», – отметил после игры Педри. Теперь надо бы повторять игрокам такое почаще – после 100-процентного результата в пяти первых турах.

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Идеальный старт «Барсы» при Флике: 15 очков, пять побед подряд – и монструозные 17:4 в разнице мячей.

Дальше – старт ЛЧ и выездной матч с «Монако». Есть даже параллель: предыдущий матч этому сопернику «Барса» тоже болезненно проиграла, 0:3. Правда, это был товарищеский Кубок Гампера.

После «Барса» сыграет в гостях с «Вильярреалом», одним из лидеров Ла Лиги. Потом домашний матч против «Хетафе», выезд к «Осасуне», домашний «Янг Бойз» в ЛЧ и гостевой «Алавес» в Ла Лиге. Перед класико еще сыграют с «Севильей» и «Баварией», обе дома.

С «Реалом» сойдутся 27 октября. Есть шанс подойти с приличным отрывом, пока у «Мадрида» проблемы с составом.

Фото: Gettyimages.ru /David Ramos