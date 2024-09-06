У лидирующей «Барселоны» самый молодой состав в Ла Лиге – 23,4 года в среднем. По числу воспитанников «блауграна» третья в дивизионе
У «Барселоны» самый юный состав в Ла Лиге.
Средний возраст команды Ханси Флика составляет 23,4 года. При этом каталонцы возглавляют таблицу чемпионата, выиграв все 4 матча к этому моменту.
Вторым в рейтинге идет «Реал Сосьедад» (24,5 года), дальше – «Валенсия» (25). «Реал Мадрид» делит с «Сельтой» девятое место по этому показателю – 26,5 года.
Наибольший средний возраст – у состава «Райо Вальекано» (29 лет). «Атлетико» находится на предпоследнем месте – 28 лет.
Больше всего воспитанников в «Атлетике» (18), «Сосьедаде» (16) и «Барселоне» (13).