Флик начал с трех побед во главе «Барселоны». Последним так стартовал Энрике в 2014-м

Теги Барселона Ла Лига Йохан Кройфф Райо Вальекано Луис Энрике Ханс-Дитер Флик Тито Виланова Карлес Решак Футбол

Ханс-Дитер Флик начал работу в «Барселоне» с трех побед.

«Блауграна» одолела «Райо Вальекано» (2:1) в 3-м туре Ла Лиги. Ранее с таким же счетом были обыграны «Валенсия» и «Атлетик».

Последним тренером каталонцев, стартовавшим с трех побед, был Луис Энрике в 2014 году. Начиная с 1988-го это также удавалось Йохану Кройффу, Карлесу Решаку и Тито Виланове.

В следующем матче «Барселона» примет «Вальядолид» – это произойдет 31 августа.

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21 комментарий
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И это с тремя 17 летними игроками в основе
Один превращается в лидера обороны
Второй самый острый игрок атаки
Третий держит опорную зону
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+25
Барселоны под руководством Флика правда очень сильно прибавила и радует глаз.
Самое главное, чтобы команда не останавливалась и продолжала в том же духе.
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Я пока доволен, как слон.) А Флик спокоен, как слон.) Нравится мне эта черта у него, непробиваемый.
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Ольмо забил, Педри забил. 3 победы из 3-х. Какая красота. Берналя жалко. Надеюсь, всё обойдется.
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Флик умница, все мысли на Бернале
+7
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Без Гави, Френки, Рональда, Кристенсена
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Флик пока оправдывает ожидания, надеюсь у него всё получится.
P.S. очень радует характер игроков Барсы. Молодые, ветераны, опытные и не опытные... все как бы характером достойные, не валяются, не истерят (не на кого не намекаю БМВ) с судьями не спорят, не симулируют. Даже болелы соперников на стадионе провожают игроков Барсы оплодисментами. Приятно болеть за парней с мужским характером.
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Даешь требл?
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2:1 2:1 2:1
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А Ольмо вышел и забил!
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Тогда Лучо оформил требл
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Ответ Фанат Доры Дуры
Это конечно хорошо, но Берналь походу крестообразные связки порвал, жесть...
Откуда инфа
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Ответ iniesta8
И это с тремя 17 летними игроками в основе Один превращается в лидера обороны Второй самый острый игрок атаки Третий держит опорную зону
ужн не держит .Порвал связки и вылетел на весь сезон
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Всё, заявка на требл
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Это конечно хорошо, но Берналь походу крестообразные связки порвал, жесть...
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Берналь - кресты (((
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Опять Лапорта угадал с тренером.
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Достойно, молодцы. Чемпионат будет очень интересным
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