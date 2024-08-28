Флик начал с трех побед во главе «Барселоны». Последним так стартовал Энрике в 2014-м
Ханс-Дитер Флик начал работу в «Барселоне» с трех побед.
«Блауграна» одолела «Райо Вальекано» (2:1) в 3-м туре Ла Лиги. Ранее с таким же счетом были обыграны «Валенсия» и «Атлетик».
Последним тренером каталонцев, стартовавшим с трех побед, был Луис Энрике в 2014 году. Начиная с 1988-го это также удавалось Йохану Кройффу, Карлесу Решаку и Тито Виланове.
В следующем матче «Барселона» примет «Вальядолид» – это произойдет 31 августа.
Один превращается в лидера обороны
Второй самый острый игрок атаки
Третий держит опорную зону
Самое главное, чтобы команда не останавливалась и продолжала в том же духе.
P.S. очень радует характер игроков Барсы. Молодые, ветераны, опытные и не опытные... все как бы характером достойные, не валяются, не истерят (не на кого не намекаю БМВ) с судьями не спорят, не симулируют. Даже болелы соперников на стадионе провожают игроков Барсы оплодисментами. Приятно болеть за парней с мужским характером.