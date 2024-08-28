Флик начал с трех побед во главе «Барселоны». Последним так стартовал Энрике в 2014-м

Ханс-Дитер Флик начал работу в «Барселоне» с трех побед.

«Блауграна» одолела « » (2:1) в 3-м туре . Ранее с таким же счетом были обыграны «Валенсия» и «Атлетик».

Последним тренером каталонцев, стартовавшим с трех побед, был в 2014 году. Начиная с 1988-го это также удавалось , Карлесу Решаку и .

В следующем матче «Барселона» примет «Вальядолид» – это произойдет 31 августа.