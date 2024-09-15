Гари Невилл: «Достижения Гвардиолы и «Сити» поражают, но они знают, что «Арсенал» – серьезный конкурент. Прогресс «канониров» должен привести к медалям на шее. Это как погоня Клоппа за Пепом»
«Я с нетерпением ее жду. Это немного напоминает о том, как Юрген Клопп несколько лет преследовал Гвардиолу и в итоге добился своего. Сейчас такое же ощущение, когда «Арсенал» навязывает борьбу «Ман Сити».
Иногда ты действительно идешь к цели шаг за шагом, и именно такие у меня ощущения от «Арсенала». Следующее воскресенье станет еще одним мерилом того, где они на пути к победе в АПЛ.
Артета подписал трехлетний контракт с одной целью – стать чемпионом. Этого ждет не только он, но и футболисты, фанаты, руководство. Все это должно к чему-то привести. Прогресс команды должен привести к медалям на шее, и в следующее воскресенье мы сможем оценить «Арсенал».
То, чего добились Гвардиола и «Манчестер Сити» за последние годы, поражает, но они знают, что есть серьезный конкурент», – отметил бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий