  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гари Невилл: «Достижения Гвардиолы и «Сити» поражают, но они знают, что «Арсенал» – серьезный конкурент. Прогресс «канониров» должен привести к медалям на шее. Это как погоня Клоппа за Пепом»
3

Гари Невилл: «Достижения Гвардиолы и «Сити» поражают, но они знают, что «Арсенал» – серьезный конкурент. Прогресс «канониров» должен привести к медалям на шее. Это как погоня Клоппа за Пепом»

Гари Невилл поделился ожиданиями от игры «Арсенала» с «Манчестер Сити».

«Я с нетерпением ее жду. Это немного напоминает о том, как Юрген Клопп несколько лет преследовал Гвардиолу и в итоге добился своего. Сейчас такое же ощущение, когда «Арсенал» навязывает борьбу «Ман Сити».

Иногда ты действительно идешь к цели шаг за шагом, и именно такие у меня ощущения от «Арсенала». Следующее воскресенье станет еще одним мерилом того, где они на пути к победе в АПЛ.

Артета подписал трехлетний контракт с одной целью – стать чемпионом. Этого ждет не только он, но и футболисты, фанаты, руководство. Все это должно к чему-то привести. Прогресс команды должен привести к медалям на шее, и в следующее воскресенье мы сможем оценить «Арсенал».

То, чего добились Гвардиола и «Манчестер Сити» за последние годы, поражает, но они знают, что есть серьезный конкурент», – отметил бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
logoГари Невилл
logoМикель Артета
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoЮрген Клопп
logoАрсенал
logoПеп Гвардиола
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ман Сити» лидирует в АПЛ с 12 очками после 4 туров, у «Арсенала» и «Ньюкасла» по 10 баллов, у «Ливерпуля» и «Виллы» – по 9. «МЮ» – 10-й с 6 очками
17сегодня, 17:28
Гари Невилл: «Арсенал» играет как команда с несколькими титулами. Мы критиковали его за наивность последние 10-12 лет, но сейчас видим совершенно обратное»
9сегодня, 17:15
Артета после 3-й подряд победы в гостях у «Тоттенхэма»: «Поразительно, я даже не знаю, когда такое было в истории «Арсенала»
14сегодня, 15:47
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Станкович про 1 удар «Спартака» в створ: «Хотели сыграть в атаку, делали атакующий состав – не получилось. Я ожидал большего. Похвалю «Динамо», боевая команда»
518 минут назад
Хлусевич об 1:1 с «Махачкалой»: «Нелепый автогол. «Спартак» был ближе к победе, наверное. Поле тяжеловатое и мягкое, но спокойно можно было играть»
735 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» против «Валенсии», «Барселона» забила 4 гола «Жироне», «Атлетик» обыграл «Лас-Пальмас» на выезде
52939 минут назадLive
«Бумажный дом» и финал Евро – что общего? Переосмыслили кино вместе с Okko
40 минут назадСпецпроект
Чемпионат Италии. «Интер» против «Монцы», «Наполи» забил 4 гола «Кальяри», «Рома» пропустила на 96-й от «Дженоа»
7355 минут назадLive
Александр Мостовой: «Готов помочь Станковичу в «Спартаке». Он знает, кто такой Мостовой, я знаю, как он играл, – это не как вот эти вот, которые в Испании пытаются сейчас»
5455 минут назад
Кубо о 2-м пенальти «Реала» с наступом Арамбуру на ногу Винисиусу: «Фол просто смешной. Хочу получить объяснения, эпизод спорный, как минимум»
27сегодня, 18:40
Станкович про 1:1 с «Динамо» Махачкала: «Спартак» бился и боролся, но не победил. Мы сделали самое сложное, открыли счет, но не смогли сохранить результат»
37сегодня, 18:39
Экс-арбитр Итурральде поддержал отмену пенальти в ворота «Барселоны»: «Мяч отскочил в руку Иньиго от партнера. Судья следовал правилам»
8сегодня, 18:30
Вратарь «Махачкалы» Волк об 1:1: «Мы были ближе к победе, нам не повезло. «Спартак» – сильная команда, но мы тоже не ребята с улицы»
40сегодня, 18:26
Ко всем новостям
Последние новости
Судья матча «Сосьедад» – «Реал» удалил болбоев с бровки за попадание второго мяча на поле. Он зафиксировал эпизод в протоколе
313 минут назад
«Атлетико» – «Валенсия». Галлахер, Гризманн и Серлот играют. Онлайн-трансляция
39 минут назадLive
Рабьо близок к переходу в «Марсель». Клуб намерен закрыть сделку в ближайшие два дня
742 минуты назад
Фанаты «Жироны» кричали «Как же ты плох!» судье, отменившему пенальти в ворота «Барселоны»
643 минуты назад
Чемпионат Франции. «Лион» против «Ланса», «Гавр» Кузяева проиграл «Тулузе» в гостях
2352 минуты назадLive
«Монца» – «Интер». Мхитарян, Лаутаро и Тюрам в старте. Онлайн-трансляция
954 минуты назадLive
Тренер «Акрона» Тедеев о дебюте Дзюбы: «Он объединял всю страну перед чемпионатом мира. Артем должен быть на поле, он добавил много правильных действий»
6сегодня, 18:19
У «Спартака» 1 удар в створ в матче с «Махачкалой». Общий счет ударов – 10:7 в пользу красно-белых
7сегодня, 18:17
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема принимает «Аль-Вахду»
38сегодня, 18:02Live
LEON Вторая лига А. «Кубань» победила «Ленинградец», «Калуга» сыграла вничью с курским «Авангардорм»
сегодня, 18:00