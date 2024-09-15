Гари Невилл: «Арсенал» играет как команда с несколькими титулами. Мы критиковали его за наивность последние 10-12 лет, но сейчас видим совершенно обратное»
Гари Невилл считает, что «Арсенал» играет по-чемпионски.
«У них не было Эдегора и Райса, двоих из числа сильнейших футболистов, но у них была хорошая четверка защитников и ориентированная на оборону организация игры. «Тоттенхэм» не смог взломать эту защиту.
Эта команда знала, как сыграть. Опытная, зрелая – она играла так, как должна играть команда с несколькими титулами. Микель Артета еще не выиграл ни одного титула с «Арсеналом», но выступление получилось действительно хорошим.
Мы сильно критиковали «Арсенал» в последние 10-12 лет, когда он был расслабленным, наивным, дарящим голы. Сейчас мы видим совершенно обратное: это очень, очень хорошая команда. У нее многое можно почерпнуть», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
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