Артета после 3-й подряд победы в гостях у «Тоттенхэма»: «Поразительно, я даже не знаю, когда такое было в истории «Арсенала»

Микель Артета рад, что «Арсенал» в 3-й раз подряд обыграл «Тоттенхэм» в гостях.

«Поразительно, я даже не знаю, когда такое было в нашей истории.

После паузы на матчи сборных у нас было несколько потерь, и команда великолепно отреагировала. Это демонстрирует зрелость команды.

Когда «Тоттенхэм » доходит до финальной трети поля, его очень сложно остановить, потому что он действует организованно. Нам не хватало ключевых футболистов, и пришлось на это реагировать. Я очень доволен.

Нам пришлось адаптироваться и задействовать игроков с другими качествами. Я надеялся, что они что-нибудь сделают с мячом, и они сделали. Иногда играли даже лучше прочих.

Когда надо было обороняться поглубже, мы успешно с этим справлялись. Есть что улучшить, но мы одержали очередную победу на этом поле, и она очень важна. Знаю, какого мнения об этом наши фанаты. Давайте наслаждаться», – сказал главный тренер «Арсенала ».