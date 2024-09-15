Артета после 3-й подряд победы в гостях у «Тоттенхэма»: «Поразительно, я даже не знаю, когда такое было в истории «Арсенала»
«Поразительно, я даже не знаю, когда такое было в нашей истории.
После паузы на матчи сборных у нас было несколько потерь, и команда великолепно отреагировала. Это демонстрирует зрелость команды.
Когда «Тоттенхэм» доходит до финальной трети поля, его очень сложно остановить, потому что он действует организованно. Нам не хватало ключевых футболистов, и пришлось на это реагировать. Я очень доволен.
Нам пришлось адаптироваться и задействовать игроков с другими качествами. Я надеялся, что они что-нибудь сделают с мячом, и они сделали. Иногда играли даже лучше прочих.
Когда надо было обороняться поглубже, мы успешно с этим справлялись. Есть что улучшить, но мы одержали очередную победу на этом поле, и она очень важна. Знаю, какого мнения об этом наши фанаты. Давайте наслаждаться», – сказал главный тренер «Арсенала».
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