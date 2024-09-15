Экс-арбитр Итурральде поддержал отмену пенальти в ворота «Барселоны»: «Мяч отскочил в руку Иньиго от партнера. Судья следовал правилам»
Эдуардо Итурральде Гонсалес поддержал отмену пенальти в ворота «Барселоны».
«Жирона» получила право пробить с точки на 44-й минуте матча 5-го тура Ла Лиги в результате игры Иньиго Мартинеса рукой.
После просмотра видеоповтора главный судья Алехандро Муньис изменил свое решение в связи с тем, что мяч попал защитнику «блауграны» в руку от его партнера, находившегося за спиной.
«Мяч отскочил от партнера по команде, и в правилах сказано, что это не пенальти. Там написано: «Игра рукой не наказывается, если становится следствием выноса мяча партнером».
Так что судья правильно поступил, в соответствии с правилами», – сказал экс-рефери.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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