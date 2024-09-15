Судья назначил пенальти в ворота «Барселоны», а после повтора отменил. Мяч попал в руку Мартинесу от Бальде

«Жирона» получила право на пенальти, но лишилась его после вмешательства ВАР.

Главный судья Алехандро Муньис на 44-й минуте игры 5-го тура Ла Лиги зафиксировал попадание мяча в руку защитнику «Барселоны» Иньиго Мартинесу и назначил одиннадцатиметровый, однако вскоре после этого отправился смотреть повтор.

В связи с тем, что мяч попал в руку Мартинесу от Алехандро Бальде, находившегося за его спиной, решение было изменено, пенальти был отменен.

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Футбол 2»

«Жирона» – «Барселона». 0:2 – Ямаль забил на 30-й и 37-й. Онлайн-трансляция