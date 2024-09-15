Судья назначил пенальти в ворота «Барселоны», а после повтора отменил. Мяч попал в руку Мартинесу от Бальде
«Жирона» получила право на пенальти, но лишилась его после вмешательства ВАР.
Главный судья Алехандро Муньис на 44-й минуте игры 5-го тура Ла Лиги зафиксировал попадание мяча в руку защитнику «Барселоны» Иньиго Мартинесу и назначил одиннадцатиметровый, однако вскоре после этого отправился смотреть повтор.
В связи с тем, что мяч попал в руку Мартинесу от Алехандро Бальде, находившегося за его спиной, решение было изменено, пенальти был отменен.
Изображение: кадр из трансляции «Матч! Футбол 2»
«Жирона» – «Барселона». 0:2 – Ямаль забил на 30-й и 37-й. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости