Ферран получил прямую красную, шипами наступив на ногу Асприлье в матче «Барселоны» с «Жироной»

Ферран Торрес удален за фол в матче с «Жироной».

На 86-й минуте матча 5-го тура Ла Лиги вингер «Барселоны», пытаясь дотянуться до мяча на своей половине поля, шипами наступил на ногу полузащитнику Ясеру Асприлье .

Главный судья Алехандро Муньис сразу показал испанцу красную карточку.

Торрес не примет участия в следующей игре «блауграны» в чемпионате – против «Вильярреала» (22 сентября).

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»