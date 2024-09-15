  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ферран получил прямую красную, шипами наступив на ногу Асприлье в матче «Барселоны» с «Жироной»
Фото
23

Ферран получил прямую красную, шипами наступив на ногу Асприлье в матче «Барселоны» с «Жироной»

Ферран Торрес удален за фол в матче с «Жироной».

На 86-й минуте матча 5-го тура Ла Лиги вингер «Барселоны», пытаясь дотянуться до мяча на своей половине поля, шипами наступил на ногу полузащитнику Ясеру Асприлье.

Главный судья Алехандро Муньис сразу показал испанцу красную карточку.

Торрес не примет участия в следующей игре «блауграны» в чемпионате – против «Вильярреала» (22 сентября).

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
logoБарселона
logoЛа Лига
дисквалификации
logoсудьи
logoЖирона
Алехандро Муньис Руис
logoФерран Торрес
logoЯсер Асприлья
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барселона» разгромила «Жирону» в гостях – 4:1! У Ямаля дубль, Ольмо и Педри забили, Феррана удалили
34326 минут назад
Ольмо заменили из-за травмы на 61-й минуте матча с «Жироной». У хавбека «Барсы» 3 гола в 3 матчах
851 минуту назад
Ямаль забил 5 голов и сделал 13 голевых передач в 20 последних матчах за «Барселону» и Испанию
27сегодня, 15:24
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Динамо» Махачкала – «Спартак». 0:1 – Угальде открыл счет. Онлайн-трансляция
3018 минут назадLive
Угальде забил 5 голов в 8 турах Мир РПЛ. Опережает форварда «Спартака» только Глушенков с 7 мячами
5 минут назад
Доннарумма пропустит неделю из-за травмы, полученной в игре с «Брестом». Сафонов может дебютировать за «ПСЖ» против «Жироны» в ЛЧ
613 минут назад
«Барселона» впервые с 2017 года стартовала с пяти побед в Ла Лиге
1813 минут назад
«Барселона» выиграла все пять матчей при Флике с общим счетом 17:4
2920 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» забила 4 гола «Жироне», «Атлетико» против «Валенсии», «Лас-Пальмас» – «Атлетик»
52225 минут назадLive
«Барселона» разгромила «Жирону» в гостях – 4:1! У Ямаля дубль, Ольмо и Педри забили, Феррана удалили
34326 минут назад
ЦСКА объявил об переходе Давилы в мексиканскую «Америку»
1827 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Монцы», «Наполи» играет с «Кальяри», «Рома» пропустила на 96-й от «Дженоа»
6734 минуты назадLive
Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Динамо» Махачкала, «Динамо» Москва победило «Ахмат», «Акрон» разгромил «Химки»
194838 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
LEON Вторая лига А. «Кубань» принимает «Ленинградец», «Калуга» сыграла вничью с курским «Авангардорм»
39 минут назадLive
LEON Вторая лига Б. «Спартак-2» победил «Знамя Труда», «Балтика БФУ» обыграла «Зенит-2»
39 минут назадLive
Дзюба об ассисте в 1-й игре за «Акрон»: «Удовольствие от голевых передач не меньше, чем от забитых голов. С Хубуловым скентовались сразу, команда хорошая, дружная»
341 минуту назад
Гафин о 4:2 с «Ахматом»: «Игрой «Динамо» не удовлетворены, не реализовали массу моментов. Отрезок между пропущенными и забитыми голами – печальное зрелище»
143 минуты назад
Ольмо заменили из-за травмы на 61-й минуте матча с «Жироной». У хавбека «Барсы» 3 гола в 3 матчах
851 минуту назад
Чемпионат Германии. «Вердер» в гостях у «Майнца», «Санкт-Паули» уступил «Аугсбургу»
55сегодня, 15:29Live
Агент Баринова о штрафах за нарушение ПДД: «Ерунда, все у Дмитрия оплачено, никаких задолженностей нет»
7сегодня, 15:28
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема принимает «Аль-Вахду»
37сегодня, 15:27Live
«Акрон» разгромил «Химки» – 3:0. Хубулов забил с передачи Дзюбы, у Бакаева гол и пас
24сегодня, 15:25
«Арсенал» 5 дерби подряд не проигрывает «Тоттенхэму». У «канониров» 4 победы и ничья
5сегодня, 15:13