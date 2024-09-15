Ферран получил прямую красную, шипами наступив на ногу Асприлье в матче «Барселоны» с «Жироной»
Ферран Торрес удален за фол в матче с «Жироной».
На 86-й минуте матча 5-го тура Ла Лиги вингер «Барселоны», пытаясь дотянуться до мяча на своей половине поля, шипами наступил на ногу полузащитнику Ясеру Асприлье.
Главный судья Алехандро Муньис сразу показал испанцу красную карточку.
Торрес не примет участия в следующей игре «блауграны» в чемпионате – против «Вильярреала» (22 сентября).
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
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